Governador Jorginho Mello participa da abertura da 38ª Fenarreco, em Brusque, nesta quinta-feira

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), vem a Brusque nesta quinta-feira, 9, para participar da abertura da 38ª Fenarreco. Ele marcará presença na sangria do primeiro barril de chope, que acontece no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, às 20h.

A ida de Jorginho a Brusque foi confirmada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do estado nesta quarta-feira, 8. Mesmo com o desfile adiado, por causa das más condições climáticas, a presença do governador na cidade para a sangria segue confirmada, segundo a Prefeitura de Brusque.

Nesta quarta-feira, 8, Jorginho participou da abertura da Oktoberfest Blumenau. Ele acompanhou o desfile ao lado do prefeito Egidio Ferrari (PL) e participou, também, da sangria do primeiro barril da tradicional festa alemã blumenauense.

“Blumenau é uma cidade que nos encanta, encanta todas as pessoas que vêm para cá. Vai ser uma animação, vai ser uma festa da família, dos amigos, uma festa que traz renda para Blumenau”, disse Jorginho.

