Governador Jorginho Mello visitará Bolsonaro na próxima semana

Com Bolsonaro

O ministro “supremo” Alexandre de Moraes autorizou a visita do governador Jorginho Mello ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no próximo dia 22, em Brasília. No pedido o governador diz que sua visita tem caráter político e pessoal. Também sob autorização “suprema” Bolsonaro recebeu, em sua prisão domiciliar, outros dois políticos de SC: a deputada federal Caroline de Toni (PL) e o senador Esperidião Amin (PP).

Bairrismo capenga

O pré-candidato a governador e prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), vem dizendo que os candidatos de sua futura chapa ao Senado “vão ser” de SC. Não ousa dizer o mesmo quanto ao seu próprio nome para a chefia do Executivo estadual. É que ele é gaúcho de São Valentim, nascido em 23 de março de 1967.

Ataque racista 1

Corre em segredo de Justiça investigação do Ministério Público de SC envolvendo o cantor e produtor Leonardo Bigolotti, de 31 anos, que é negro. Em 8 de novembro de 2023, em Jaraguá do Sul, após apresentação da comediante alemã Lea Maria, assessorada por ele, fãs foram recebidos, dentre eles uma mulher que o questionou de que campo de concentração ele viera. Em seguida pediu desculpas para Lea e não a ele, que registrou boletim de ocorrência.

Ataque racista 2

A “Folha de S. Paulo” fez alusão ao caso ao informar da realização, ontem e hoje, em Brasília, do 2º Encontro da Rede Nacional de Parlamentares Negros, para discutir a criação de um fundo de reparação de R$ 20 bilhões, com aporte de R$ 1 bilhão anual, atualmente em debate no Congresso Nacional. Os recursos seriam destinados ao financiamento de políticas públicas voltadas para a população negra.

Nascar em SC 1

Dominante no cenário do automobilismo norte-americano, a Nascar, associada aos circuitos ovais, ainda engatinha no Brasil, mas planeja passos maiores para se estabelecer em um país no qual a Fórmula 1 e a Stock Car carregam um caminho de décadas. A temporada de 2026 contará com 24 carros e será disputada em 21 corridas, incluindo a expansão para cidades como Chapecó, que já está divulgando seu novo autódromo internacional, e Cuiabá.

Nascar em SC 2

Simultaneamente, a marca também se volta para o desenvolvimento e a exportação de jovens talentos. E num quinteto que tem Gui Backes, Aldrefinho Ibiapina, Tito Giaffone e Victor Andrade, que já competem no Brasil, está o jovem chapecoense Felipinho Tozzo. Todos passarão por uma espécie de curso nos Estados Unidos, o Drive Development, que envolve contato com chefes de equipes e executivos americanos, além de visitas técnicas e testes dentro e fora das pistas em uma semana de imersão.

Comedido

Desde que se tornou arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que é catarinense de Urubici, sempre fazia da homilia, no dia consagrando à santa, um palanque político, e petista. Nos tempos de Bolsonaro, cunhou a frase “Pátria amada não pode ser pátria armada”. Domingo, em missa com presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), pediu que “os eleitos pelo povo votem em leis favoráveis aos pobres”.

Ocupação

Cinquenta municípios apresentaram nível de ocupação igual ou maior que 70%, ou seja, a cada 10 pessoas acima de 14 anos, 7 estavam trabalhando, atesta módulo do Censo 2022 sobre Trabalho e Rendimento, divulgado pelo IBGE. Dos 15 municípios com maiores níveis de ocupação no Brasil, cinco são catarinenses: Irati (76,6%), São Martinho (75,2%), São Ludgero (74%), Pinhalzinho (73,7%) e Laurentino (73,5%). Em 1º está Fernando de Noronha (83,4%).

Comunidade histórica

A Casa da Cultura Açoriana da Enseada de Brito, em Palhoça, recebe, dia 18, o lançamento do livro-reportagem “Enseada de Brito – Gente e Memória”, da jornalista e escritora Cláudia Aragón, com fotografias de Caio Cezar. A obra traz personagens e histórias de uma gente com um modo de vida que sobrevive ao tempo. Trata-se de uma das comunidades açorianas mais antigas do litoral catarinense.

Corte proibido

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe o corte de árvores de erva-mate identificadas como produtoras de sementes. Também cria uma política para incentivar pesquisas, seleção e melhoramento genético, além de apoiar produtores. No Brasil estima-se que o cultivo ocorra em cerca de 700 mil hectares em 180 mil propriedades, principalmente em SC e no Paraná.