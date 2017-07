Governador Raimundo Colombo cobra mais rapidez na duplicação da Antônio Heil

O governador Raimundo Colombo quer mais agilidade na execução da obra de duplicação da rodovia Antônio Heil (SC-486), no trecho em Itajaí. Ele esteve no local nesta quarta-feira, 26, pela manhã, e elevou o tom de cobrança em relação ao consórcio Triunfo/Compasa, que executa a obra.

Colombo visitou o trecho de Itajaí da duplicação durante agenda no Vale do Itajaí, acompanhado do secretário estadual de Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro. Ele também esteve no trecho de Brusque, próximo à Irmãos Fischer.

O Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) já fez declarações públicas de que o ritmo da obra em Itajaí está aquém do esperado. Colombo assumiu à imprensa que o cronograma da duplicação está atrasado.

“Não está se cumprindo o cronograma, o presidente do Deinfra [Wanderley Teodoro Agostini] está me informando. Estamos forçando, mas a obra ainda está lenta. O que estamos cobrando é que se desenvolva, precisamos dobrar o que está sendo feito mês a mês”, afirmou.

De acordo com o governador, o faturamento mensal da obra é de R$ 3 milhões, mas a capacidade de pagamento do governo estadual é maior. “A comunidade, o agente financiador e nós do governo queremos uma obra mais rápida. A gente tem o dinheiro no banco, mas é importante que a empresa acelere. Assim vai levar dois anos, não é possível”, disse Colombo.

Antes de falar com a imprensa, o governador conversou, em público, com os representantes do consórcio. Nesta quarta-feira, quando Colombo passou na rodovia, via-se operários em diversos trechos e os trabalhos seguiam em ritmo acelerado.

No local, ficou decidido que as duas partes irão se reunir a cada 15 dias para atualizar o andamento da duplicação. “Espero que tudo seja mais ágil, o que nos comprometemos aqui é fazer reuniões de 15 em 15 dias, para medir o que foi feito e as dificuldades que existem. Dessa forma, ir melhorando o desempenho da obra”.

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), Ewaldo Ristow Filho, e o vice-prefeito Ari Vequi também acompanharam a visita.

A obra

Estão sendo investidos R$ 29 milhões para a duplicação do trecho de 3,2 quilômetros, por meio de convênio entre governo do estado e a Irmãos Fischer, com transferência de recursos do ICMS da empresa. Já para a extensão de 21 quilômetros pertencentes a Itajaí, os investimentos somam R$ 146 milhões.