Governador visita Botuverá e vai ao local de construção da barragem

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), visitou Botuverá nesta quarta-feira, 24. Ele foi até o local de construção da futura barragem de contenção de cheias no município, no bairro Barra da Areia.

Primeiro, Jorginho foi ao bairro Ribeirão do Ouro, ocasião em que conheceu a escola Maria Luiza da Silva Dias. Na região, ele também teve uma rápida conversa com o presidente da Câmara de Botuverá, Odirlei Bissoni (MDB).

“Eu o agradeci pelo maquinário [enviado a Botuverá] e pelo asfalto novo da rodovia Pedro Merizio. Na escola, ele tirou fotos com as crianças e atendeu as professoras. Foi muito bom conhecê-lo”, afirma Odirlei.

Depois, Jorginho seguiu para o local de construção da barragem, no Barra da Areia. O governador estava acompanhado pelo secretário de Proteção e Defesa Civil do estado, Mário Hildebrandt.

Mais cedo, no mesmo dia, ele participou da inauguração da unidade da Lightwall Brasil em Brusque. No evento, estava também o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP). A inauguração também contou com a presença de Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr, e do empresário Luciano Hang.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

