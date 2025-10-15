Governo de Santa Catarina lança concurso público com mais de 500 vagas na Saúde

O governo de Santa Catarina publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 14, o edital de concurso público para atuar na Secretaria de Estado da Saúde (SES). O último concurso para a efetivação de servidores foi realizado em 2012.

Serão 511 vagas imediatas e cadastro de reserva para vários cargos na Administração Central, nas 17 Regionais de Saúde e em unidades hospitalares de gestão própria, de níveis médio e superior.

O governo busca qualificar ainda mais o atendimento nas unidades hospitalares da rede estadual e melhorar a assistência à população catarinense.

“Vamos fazer esse concurso pra ajudar a ampliar ainda mais esses avanços que nós iniciamos e não podem parar. É na Saúde a área em que o catarinense mais tem pressa”, destaca o governador Jorginho Mello.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 15 de outubro de 2025, a partir das 10h, até 13 de novembro de 2025, às 23h59, exclusivamente pelo site da banca organizadora. As etapas seguirão o cronograma definido em edital.

“Depois de quase 14 anos sem concurso público na Secretaria de Estado da Saúde, o governador Jorginho Mello autorizou, cumpriu seu compromisso e estamos publicando um edital que contemplará vagas na parte administrativa, nas regionais de saúde, na vigilância em saúde e na assistência nas nossas unidades hospitalares. Pedimos a todos que se inscrevam e participem do concurso para melhorar a estrutura estadual que impacta na vida de mais de oito milhões de pessoas de Santa Catarina. São 511 vagas e mais cadastros de reserva, que naturalmente serão chamados”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O certame possui vagas para médicos de diversas especialidades, sanitaristas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, técnicos administrativos, entre outros cargos. O objetivo é suprir as demandas de servidores efetivos nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde.

“Um ponto de destaque é que teremos vagas para o cargo de sanitarista, que há muito tempo não eram chamados. São esses profissionais que pensam a gestão em saúde pública, que fazem a organização da rede de atenção para que possamos melhorar os serviços e o atendimento da nossa população”, explica o gestor.

Provas

A prova objetiva está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026. Ela será aplicada em oito cidades catarinenses: Florianópolis, Joinville, Criciúma, Lages, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Joaçaba.