Governo de Santa Catarina ordena remoção de livros de escolas estaduais; entenda

O governo de Santa Catarina divulgou uma lista de livros que devem ser removidos das escolas estaduais. A lista foi publicada no último dia 7, por meio de um comunicado da Secretaria de Estado da Educação, que foi enviado às instituições de ensino. O motivo para a retirada dos livros não foi especificado no comunicado.

De acordo com o documento, nove livros foram identificados para serem retirados das escolas. Entre as obras incluídas na lista, estão alguns clássicos do gênero de terror e suspense, como “It: A Coisa”, de Stephen King, e “Laranja Mecânica”, de Anthony Burgess. Confira a lista completa de livros:

A química entre nós, de Brian Alexander e Larry Young; Coração satânico, de William Hjortsberg; Donnie Darko, de Richaed Kelly; Ed Lorraine Warren: Demonologistas – Arquivos Sobrenaturais, de Gerald Brittle; Exorcismo, de Thomas B. Allen; It: A Coisa, de Stephen King; Laranja Mecânica, de Anthony Burgess; Os 13 Porquês, de Jay Ascher; O diário do diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo, de Robert K. Wittman (Autor), David Kinney.

Nota

Mais informações podem ser vistas na nota completa emitida pela pasta. Confira o comunicado na íntegra:

“A Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio da Coordenadoria Regional de Educação de Florianópolis, reforça que não estão sendo retirados livros das bibliotecas das escolas estaduais da região. Apenas alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região estão sendo redistribuídos, buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação. Obras específicas para o público adolescente/adulto tinham sido enviadas pela antiga gestão para escolas com alunos de uma faixa etária menor, como as que apenas têm estudantes do ensino fundamental.“

