Governo de SC estima perda de R$ 1 bilhão com redução de impostos da cesta básica

A conta

Jorginho Mello já fez a conta. Estima uma perda de R$ 1 bilhão com a redução da tributação da cesta básica, atendendo apelo do governo federal, mas questiona se tal custo vai ser coberto por um repasse da União. O governador até se contenta se Lula se comprometer, de fato, a adotar uma política de controle de gastos. Mas não aposta nenhuma ficha se o fará.

Imagem maculada

Aquela aura que SC tem, no resto do país, de ser um lugar tranquilo, organizado e seguro, sofreu abalos nas últimas horas. Destacaram-se quatro notícias: a prisão do vice-prefeito de Lages, Jair Junior (Podemos), por suspeita de violência doméstica; a morte de uma estudante de Odontologia, baleada numa operação policial em Criciúma; a prisão, pela Polícia Civil, de três suspeitos de sequestrar e torturar dois turistas paulistas em março do ano passado na Praia de Canasvieiras, na Ilha de SC; e o circo em que se transformou a decisão do Campeonato Catarinense de Futebol, vencido pelo Avaí.

Cidadão honorário 1

Na concorrida sessão solene, domingo, na Assembleia Legislativa, alusiva aos 352 anos de Florianópolis, um homenageado com o título de cidadão honorário da Capital chamou a atenção. Trata-se do advogado argentino Mario Gonzalez, que já foi presidente da Ordem dos Advogados de Buenos Aires. Desde os anos 1990 passa férias de verão com sua família na Ilha de SC, onde se integrou completamente e formou um invejável grupo de amigos.

Cidadão honorário 2

Mais que isso, há 26 anos ele integra a confraria Manezinhos, formada por magistrados, promotores, empresários, profissionais liberais, servidores públicos e ex-atletas profissionais que uma vez por ano se reúnem para fazer turismo e jogar futebol. Desde 1998 fizeram 37 viagens visitando 45 países nos cinco continentes, realizando 76 jogos. E Mário, 72 anos, zagueiro, marcou presença em quase todos eles. É um case tão internacional que no ano passado o grupo foi recebido em audiência pelo para Francisco.

Festa de luxo

Outra notícia de SC que bomba nas redes e mídia nacional foi a festa de luxo que a influenciadora digital Tati Barbieri organizou para os 20 anos da filha Sthefanye Dzevielevski,em Balneário Camboriú, com 300 convidados e shows de Luan Santana e Dennis DJ. Tati é casada com o magnata russo Roman Shpigel. Os dois se casaram em setembro de 2023 em celebração que teria custado R$ 32 milhões e que durou três dias, numa mansão junto ao lago Como, na Itália.

Festa de luxo 2

Mas quem é afinal, Tatiane Barbieri? Nos sites de busca consta que ela é catarinense e além de influenciadora e atriz é a musa da Escola de Samba Salgueiro, do Rio de Janeiro. Trabalhou de 2021 a 2022 nas infames pegadinhas do programa “João Kléber Show”, na Rede TV!, de onde acabou saindo devido à sua participação no concurso “Bela da Copa do Mundo de 2022”, que venceu. Em seguida, se mudou para os Estados Unidos, onde conheceu o noivo.

Excluído

Por um bom tempo – e talvez até para sempre – o árbitro Gustavo Ervino Bauermann, que apitou sábado, desastradamente, a final do Campeonato Catarinense de Futebol, deveria ser afastado. Tirou o mérito de quem levou a taça, o Avaí. Explica-se por que não houve aquela explosão de fogos de artificio e muito menos buzinaços por avenidas e ruas de Florianópolis. Até o torcedor do campeão sentiu-se um tanto envergonhado pela conquista sem o devido brilho.

Medalhado

Catarinense de Jaraguá do Sul, Filipe Luís, técnico do Flamengo, e de quem dizer ser uma figura humana ímpar, será homenageado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a medalha Pedro Ernesto, a mais alta condecoração concedida pela Casa. A data da entrega ainda será agendada. Pelo menos para o torcedor do clube, merece tudo: em menos de um ano conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca pelo Flamengo.

Oportunismo

Talvez se saberá, em futuro próximo, se há catarinenses, entre seus três senadores e 16 deputados federais, no espantosamente numeroso grupo de 352 congressistas que deram passaportes diplomáticos a seus familiares, motivo de uma denúncia que o Tribunal de Contas da União começou a apurar. Os partidos que mais emitiram na Câmara dos Deputados foram o PL, PT, PP, União e Republicanos. No Senado, MDB, PSD, PL e PT. Todos se beneficiam do odioso privilégio. O portador de passaporte diplomático tem primazia nas filas nos aeroportos internacionais, gratuidade na emissão do documento e, caso o Brasil tenha acordo com o país de destino, até o visto é dispensado.