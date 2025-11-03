Raul Sartori

Raul Sartori

Jornalista graduado em Ciências Sociais, atua na imprensa catarinense há cerca de 40 anos - raulsartori@omunicipio.com.br

Governo de SC incentiva financeiramente escolas com boas notas em avaliações de desempenho

Raul Sartori

Raul Sartori

Jornalista graduado em Ciências Sociais, atua na imprensa catarinense há cerca de 40 anos - raulsartori@omunicipio.com.br

Governo de SC incentiva financeiramente escolas com boas notas em avaliações de desempenho

Raul Sartori
Comente

Incentivo
Louve-se o esforço do governo estadual em dar à educação os invejáveis índices que teve no passado. Nesta semana os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio das escolas estaduais realizaram as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cujos resultados serão utilizados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em que SC está lá por baixo. A novidade agora está num incentivo oficial: as 85 escolas com melhor desempenho irão ser premiadas. O bolão, para ser dividido, é de R$ 1,2 milhão.

Mortes no Rio 1
Polêmico, o deputado estadual Jessé Lopes (PL) parabenizou a Polícia do Rio de Janeiro pela ação desencadeada na terça-feira. Afirmou: “Lamento a morte dos policiais, mas também comemoro os mais de 140 que já foram para o colo do capeta. Tomara que tenha mais”.

Mortes no Rio 2
Em grupos de WhatsApp e Telegram no Brasil, 45% das mensagens foram favoráveis à megaoperação no Rio de Janeiro, defendendo a medida como estratégica contra o Comando Vermelho. Na outra ponta, 38% foram contrárias. Entre cariocas e fluminenses, no entanto, a proporção se inverteu: a maioria se mostrou desfavorável à operação (43%), 39% favorável e 18% neutras. Não foi feito um recorte sobre a posição dos catarinenses. Mas é possível se imaginar.

Segurança na UFSC
O Conselho Universitário da UFSC aprovou por unanimidade, anteontem, a minuta da Política de Segurança Institucional. Quanto a interação com forças policiais externas, prevê que sua “presença nas dependências universitárias deve permanecer excepcional, motivada e devidamente justificada, com respeito à autonomia universitária e à tradição de resolução interna e pacífica de conflitos”. Da forma como é colocada, o campus parece se disponibilizar como um refúgio para os foras da lei.

Na telinha
A Globo está anunciando trocas nos rostos de alguns de seus principais telejornais. Mudanças que iniciam no Hora 1, o primeiro do dia, às quatro da manhã, de onde sai Roberto Kovalick, nele há seis anos, e entra o jaraguaense Tiago Scheuer, que sai do Bom Dia São Paulo. A própria Globo diz que as opção pelo simpático Scheuer vem do fato dele usar um tom leve e didático para apresentar a previsão do tempo. Aos 42 anos, tem quase 500 mil seguidores no Instagram, onde mostra bastidores dos jornais com vídeos humorados, além de ensinar receitas de sobremesas e publicar fotos das suas viagens.

Petisco
O que parecia uma ideia descomprometida, virou um os maiores sucessos na 40ª Oktoberfest: foram vendidas mais de 600 mil pipocas de linguiça Blumenau (que é patrimônio cultural imaterial de SC) durante a festa. Foram 21 mil porções do petisco comercializadas entre 8 e 26 de outubro.

Equidade
O Tribunal de Justiça do Estado divulgou um censo que fez neste ano sobre equidade de gênero, raça e diversidade entre seus magistrados, servidores e colaboradores, que trouxe dados que retratam uma triste realidade, lá dentro e fora dele. Em relação à violência doméstica, cerca de um terço das mulheres que responderam à pesquisa declarou já ter sofrido algum tipo de agressão, especialmente de natureza psicológica. A maioria buscou apoio em redes informais, como amigos e familiares, enquanto 17,3% recorreram à polícia e 16,5% à assistência de saúde.

Permissionária abusiva
Finalmente, parece estar perto do fim, depois de trocentas denúncias e relatos de abusos, a arrogante atitude dos detentores do serviço de ferry boat entre Itajaí e Navegantes, que só aceita dinheiro vivo (uma forma de sonegar impostos) como forma de pagamento pela travessia. Esta semana a Assembleia Legislativa aprovou projeto que obriga não só esta como todas as operadores de serviços de balsa no Estado a aceitar também PIX, cartão de débito e cartão de crédito. No caso itajaiense, o espantoso é que a empresa permissionária faz isso há quatro décadas. A desculpa que sempre deu, de que sofre com a instabilidade do sinal de internet, é a lorota do ano.

Folha corrida
Na audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, terça-feira, quando debateu -se a situação crítica da BR-101 entre Itajaí e Navegantes, o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deu uma informação espantosa: a Arteris acumula até agora R$ 775 milhões em multas ao longo de 18 anos de concessão.

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo