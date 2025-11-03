Governo de SC incentiva financeiramente escolas com boas notas em avaliações de desempenho

Incentivo

Louve-se o esforço do governo estadual em dar à educação os invejáveis índices que teve no passado. Nesta semana os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio das escolas estaduais realizaram as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), cujos resultados serão utilizados para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em que SC está lá por baixo. A novidade agora está num incentivo oficial: as 85 escolas com melhor desempenho irão ser premiadas. O bolão, para ser dividido, é de R$ 1,2 milhão.

Mortes no Rio 1

Polêmico, o deputado estadual Jessé Lopes (PL) parabenizou a Polícia do Rio de Janeiro pela ação desencadeada na terça-feira. Afirmou: “Lamento a morte dos policiais, mas também comemoro os mais de 140 que já foram para o colo do capeta. Tomara que tenha mais”.

Mortes no Rio 2

Em grupos de WhatsApp e Telegram no Brasil, 45% das mensagens foram favoráveis à megaoperação no Rio de Janeiro, defendendo a medida como estratégica contra o Comando Vermelho. Na outra ponta, 38% foram contrárias. Entre cariocas e fluminenses, no entanto, a proporção se inverteu: a maioria se mostrou desfavorável à operação (43%), 39% favorável e 18% neutras. Não foi feito um recorte sobre a posição dos catarinenses. Mas é possível se imaginar.

Segurança na UFSC

O Conselho Universitário da UFSC aprovou por unanimidade, anteontem, a minuta da Política de Segurança Institucional. Quanto a interação com forças policiais externas, prevê que sua “presença nas dependências universitárias deve permanecer excepcional, motivada e devidamente justificada, com respeito à autonomia universitária e à tradição de resolução interna e pacífica de conflitos”. Da forma como é colocada, o campus parece se disponibilizar como um refúgio para os foras da lei.

Na telinha

A Globo está anunciando trocas nos rostos de alguns de seus principais telejornais. Mudanças que iniciam no Hora 1, o primeiro do dia, às quatro da manhã, de onde sai Roberto Kovalick, nele há seis anos, e entra o jaraguaense Tiago Scheuer, que sai do Bom Dia São Paulo. A própria Globo diz que as opção pelo simpático Scheuer vem do fato dele usar um tom leve e didático para apresentar a previsão do tempo. Aos 42 anos, tem quase 500 mil seguidores no Instagram, onde mostra bastidores dos jornais com vídeos humorados, além de ensinar receitas de sobremesas e publicar fotos das suas viagens.

Petisco

O que parecia uma ideia descomprometida, virou um os maiores sucessos na 40ª Oktoberfest: foram vendidas mais de 600 mil pipocas de linguiça Blumenau (que é patrimônio cultural imaterial de SC) durante a festa. Foram 21 mil porções do petisco comercializadas entre 8 e 26 de outubro.

Equidade

O Tribunal de Justiça do Estado divulgou um censo que fez neste ano sobre equidade de gênero, raça e diversidade entre seus magistrados, servidores e colaboradores, que trouxe dados que retratam uma triste realidade, lá dentro e fora dele. Em relação à violência doméstica, cerca de um terço das mulheres que responderam à pesquisa declarou já ter sofrido algum tipo de agressão, especialmente de natureza psicológica. A maioria buscou apoio em redes informais, como amigos e familiares, enquanto 17,3% recorreram à polícia e 16,5% à assistência de saúde.

Permissionária abusiva

Finalmente, parece estar perto do fim, depois de trocentas denúncias e relatos de abusos, a arrogante atitude dos detentores do serviço de ferry boat entre Itajaí e Navegantes, que só aceita dinheiro vivo (uma forma de sonegar impostos) como forma de pagamento pela travessia. Esta semana a Assembleia Legislativa aprovou projeto que obriga não só esta como todas as operadores de serviços de balsa no Estado a aceitar também PIX, cartão de débito e cartão de crédito. No caso itajaiense, o espantoso é que a empresa permissionária faz isso há quatro décadas. A desculpa que sempre deu, de que sofre com a instabilidade do sinal de internet, é a lorota do ano.

Folha corrida

Na audiência pública da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, terça-feira, quando debateu -se a situação crítica da BR-101 entre Itajaí e Navegantes, o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deu uma informação espantosa: a Arteris acumula até agora R$ 775 milhões em multas ao longo de 18 anos de concessão.