Governo de SC inicia dragagem do rio Itajaí-Açu

O governador Jorginho Mello assinou, no sábado, 11, em Rio do Sul, a ordem de serviço para o início das obras de dragagem do rio Itajaí-Açu. A ação prevê melhorias que visam mitigar e prevenir as cheias no Alto Vale do Itajaí, região que de forma recorrente é uma das mais atingidas em Santa Catarina. A medida é uma forma de evitar que cenas como a das enchentes de 2023 voltem a se repetir no Vale do Itajaí como um todo.

O investimento total do governo catarinense para o desassoreamento dos rios e limpeza das margens será de R$ 16,2 milhões. O serviço abrange um trecho de 8,2 quilômetros, divididos entre os rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e, após a junção deles, o próprio rio Itajaí-Açu.

“Vamos começar um processo que será longo, não é algo que resolve a semana que vem, é um processo que nós vamos iniciar hoje. É um grande trabalho para dar ânimo aos empresários, às famílias que aqui moram e que, de vez em quando, perdem tudo. A gente vai atenuando e diminuindo esse impacto de prejudicar a toda a sociedade”, reforça o governador Jorginho Mello.

A necessidade emergencial da obra prevê que o prazo para a execução seja de 180 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, dentro do período de 365 dias da declaração de calamidade pública pelo município de Rio do Sul, em 17 de novembro de 2023.

“A região do Vale do Itajaí sofre com inundações desde sempre, desde quando foi colonizada e de uns tempos para cá por conta de mudanças climáticas, uma série de fatores, vem aumentando a recorrência de desastre do tipo de inundação para toda região do Vale do Itajaí e aqui no Alto Vale em especial. Desde a década de 80 a Japanese Internacional Cooperation Agency (Jica), promove estudos para mitigação de inundações aqui e que a gente faz hoje, esse trecho urbano de desassoreamento, de melhoramento fluvial. É a primeira ação desse tipo, prevista nos estudos da Jica e que começa a ter um impacto direto e significativo na mitigação de inundação”, relatou o secretário de estado da Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza.

Durante o evento, foram organizados atos de limpeza das margens do rio, que contou com a participação de crianças e adolescentes da comunidade local. Na parte da manhã, a mobilização para a limpeza teve início por volta das 10h30, atrás do Centro de Inovação e do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). Também foram realizados atos da Celesc e da Casan na solenidade. No período da tarde, a ação começou por volta das 14h no Parque Municipal Harry Hobus, também em Rio do Sul.

Todos os participantes receberam da Defesa Civil os materiais para a limpeza das margens, incluindo luvas, sacos de lixo e repelente. A ação foi toda acompanhada também por profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), para garantir a segurança de todos participantes das ações de conscientização ambiental.

“É o início de uma grande jornada muito importante para nossa cidade e região. É uma resposta para a sociedade que se mobilizou tantas vezes, é a gente ver efetivamente a proteção da nossa população, proteção da vida, proteção do seu patrimônio que se faz tão importante”, comemora o prefeito de Rio do Sul, José Thomé.

