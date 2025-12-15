Governo de SC lança novo programa com formação em informática e inteligência artificial; saiba como se inscrever

No dia 8 de dezembro, o governo de Santa Catarina lançou o programa SCTEC, com 155 mil vagas gratuitas para adolescentes e adultos que desejam aprender e se especializar sobre tecnologia, dados e inteligência artificial. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do estado será responsável pelas aulas, que serão 100% online e já estão disponíveis para se inscrever.

O programa tem dois eixos de formação. O primeiro é o Carreira Tec, para quem deseja se profissionalizar na área de tecnologia ou se aperfeiçoar como desenvolvedor, e o segundo é o IA na Prática, direcionado a quem quer conhecer e utilizar ferramentas de inteligência artificial no dia a dia.

Carreira Tech:

Possui três trilhas de formação e cada uma possui quatro níveis de aprendizado.

Desenvolvedor de Software;

Analista de Dados;

Inteligência Artificial.

Níveis de aprendizado:

a) Despertar:

Introdução à área, com palestras e conteúdos ao vivo pela internet (16 horas). Após as aulas, os estudantes fazem um diagnóstico de carreira para identificar a trilha mais aderente.

b) Primeiros passos:

Conteúdo autoinstrucional de acordo com a trilha escolhida (20 horas):



Introdução à programação (front-end e back-end);

Introdução ao data science;

Introdução à inteligência artificial.

c) Profissionalizar:

Cursos práticos (300 horas de aulas ao vivo + 96 horas de inglês e mentoria):

Desenvolvedor web, front-end, back-end ou mobile;

Análise de dados com Python ou business intelligence;

Desenvolvimento de IA para análise preditiva ou machine learning e visão computacional.

Dependendo do número de inscritos, haverá formações complementares:

Introdução ao desenvolvimento web (160 horas, assíncrono);

Data science para big data e visualização avançada (40 horas, assíncrono);

IA para análise de dados (40 horas, assíncrono).

d) Aperfeiçoar:

Etapa final, com formações extras conforme trilha escolhida.

Ofertas pré-definidas (32 horas, síncronas):

Cloud e devops ou Figma e fundamentos de acessibilidade;

Análise de dados com Structured Query Language (SQL) e Processamento de Linguagem Natural (NLP) para data science ou visualização de dados avançado;

Processamento de Linguagem Natural (NLP) para data science ou visualização de dados avançado; Data analytics para negócios;

Detecção de fraudes com IA ou introdução ao desenvolvimento de IA generativa

Uma oferta para escolha do estudante (16 horas, síncronas):

Suporte de TI, segurança da informação ou no-code e low-code;

Introdução ao deep learning ou integração de IA com dados;

ChatBot ou agentes de IA.

IA na Prática:

Voltado ao público em geral, traz cursos autoinstrucionais de curta duração, com foco no uso da IA no dia a dia:

Fundamentos de Inteligência Artificial (5 horas);

Ferramentas de IA (15 horas);

Prompts Eficazes (15 horas);

Uso Ético da IA (5 horas);

IA para Marketing (2 horas);

IA para Vendas (2 horas);

IA para Recursos Humanos (2 horas);

IA para Educação (2 horas).

As inscrições estão abertas até o início de 2026 e devem ser realizadas através do site SC Tec. Podem participar residentes de Santa Catarina, a partir de 14 anos, e que tenham acesso a computador e internet. As primeiras turmas irão começar em fevereiro de 2026.

O programa é realizado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e, além do apoio do Senai, conta com o suporte da Secretaria Executiva de Articulações Internacionais, Secretaria da Educação, Secretaria do Planejamento, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e Associação Catarinense de Tecnologia (Acate).

