Governo de SC lança novo programa com formação em informática e inteligência artificial; saiba como se inscrever
Inscrições estão abertas até o início de 2026
No dia 8 de dezembro, o governo de Santa Catarina lançou o programa SCTEC, com 155 mil vagas gratuitas para adolescentes e adultos que desejam aprender e se especializar sobre tecnologia, dados e inteligência artificial. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do estado será responsável pelas aulas, que serão 100% online e já estão disponíveis para se inscrever.
O programa tem dois eixos de formação. O primeiro é o Carreira Tec, para quem deseja se profissionalizar na área de tecnologia ou se aperfeiçoar como desenvolvedor, e o segundo é o IA na Prática, direcionado a quem quer conhecer e utilizar ferramentas de inteligência artificial no dia a dia.
Carreira Tech:
Possui três trilhas de formação e cada uma possui quatro níveis de aprendizado.
Níveis de aprendizado:
a) Despertar:
Introdução à área, com palestras e conteúdos ao vivo pela internet (16 horas). Após as aulas, os estudantes fazem um diagnóstico de carreira para identificar a trilha mais aderente.
b) Primeiros passos:
Conteúdo autoinstrucional de acordo com a trilha escolhida (20 horas):
c) Profissionalizar:
Cursos práticos (300 horas de aulas ao vivo + 96 horas de inglês e mentoria):
Dependendo do número de inscritos, haverá formações complementares:
d) Aperfeiçoar:
Etapa final, com formações extras conforme trilha escolhida.
Ofertas pré-definidas (32 horas, síncronas):
Uma oferta para escolha do estudante (16 horas, síncronas):
IA na Prática:
Voltado ao público em geral, traz cursos autoinstrucionais de curta duração, com foco no uso da IA no dia a dia:
As inscrições estão abertas até o início de 2026 e devem ser realizadas através do site SC Tec. Podem participar residentes de Santa Catarina, a partir de 14 anos, e que tenham acesso a computador e internet. As primeiras turmas irão começar em fevereiro de 2026.
O programa é realizado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e, além do apoio do Senai, conta com o suporte da Secretaria Executiva de Articulações Internacionais, Secretaria da Educação, Secretaria do Planejamento, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e Associação Catarinense de Tecnologia (Acate).
