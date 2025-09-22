Governo de SC lança programa Estação Primavera para divulgar Fenarreco, Oktoberfest e outras festas de outubro

O governo de Santa Catarina lançou, na semana passada, a 1ª edição da Estação Primavera. A iniciativa visa divulgar as tradicionais festas de outubro pelo estado: Fenarreco, Oktoberfest, Marejada, Tirolerfest e outras.

“Com a Estação Primavera, unimos nossas festas típicas, nossa diversidade cultural e nossa segurança para mostrar que o estado está preparado para receber turistas o ano inteiro”, afirma a secretária de Turismo do estado, Catiane Seif.

O evento de lançamento aconteceu em Treze Tílias, no Oeste catarinense, palco da Tirolerfest. Conforme o governo do estado, o objetivo de lançar o programa Estação Primavera no Oeste visa valorizar o estado para além do litoral.

“É por meio do turismo que estamos destacando as potencialidades de Santa Catarina, os atrativos de cada região do estado, nas quatro estações do ano. Desta vez o nosso foco é a primavera, estação que concentra as nossas festas tradicionais”, afirma o governador Jorginho Mello (PL).

Durante a cerimônia de lançamento, foram realizadas entregas. Entre elas, o Calendário de Eventos do Estado, que reúne e organiza os principais eventos turísticos de Santa Catarina.

Outra entrega foi a CAT (Central de Atendimento ao Turista), uma assistente virtual baseada em inteligência artificial que, via WhatsApp, orienta turistas com informações sobre rotas, dicas de cidades, curiosidades e serviços.

“É mais um passo para consolidar o turismo como um dos motores da economia catarinense e também como o estado das festas da primavera no Brasil”, complementa a secretária de Turismo.

Além da Fenarreco (Brusque), Oktoberfest (Blumenau), Marejada (Itajaí), Tirolerfest (Treze Tílias), há ainda outras festas de outubro pelo estado: Festa do Imigrante, em Timbó, Heimatfest, em Forquilinha, Bierville, em Joinville, e Oktoberfest de Itapiranga.

A 38ª Fenarreco acontece em Brusque entre os dias 9 e 19 de outubro. A “festa mais gostosa do Brasil” inicia com o desfile, que abre os 11 dias de celebrações no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, no Centro II.

Segurança

Durante o lançamento, a Polícia Militar apresentou medidas voltadas à segurança de moradores e turistas nesta época do ano. Ainda conforme o governo catarinense, as ações contemplam reforço de efetivo, fiscalização de trânsito e policiamento ostensivo.

“A Polícia Militar está preparada para garantir a tranquilidade e a segurança de todos que participam das festividades em Santa Catarina”, garante o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Emerson Fernandes.

