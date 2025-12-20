Governo de SC libera segundo elevado da rodovia Antônio Heil

O governo de Santa Catarina liberou para o tráfego, neste sábado, 20, o segundo elevado da interseção da rodovia Antônio Heil (SC-486) com a BR-101, em Itajaí. A obra integra um dos maiores e mais importantes complexos viários em execução em Santa Catarina.

O governador Jorginho Mello (PL), acompanhado do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, e do secretário de Estado adjunto, Ricardo Grando, realizaram, na manhã de sábado, a cerimônia da inauguração com a presença de outras autoridades, como o senador Jorge Seif (PL) e o prefeito de Itajaí, Robison Coelho (PL).

A liberação do novo elevado Leste é mais um passo na modernização da ligação entre o Vale do Itajaí e o Litoral Norte, beneficiando diretamente municípios como Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú e região, além de melhorar o escoamento da produção industrial e agrícola catarinense.

Com a liberação do segundo elevado, o tempo de deslocamento e o risco de acidentes entre a SC-486 e a BR-101 deve ser reduzido. Para o governador Jorginho Mello, a obra é fundamental para o desenvolvimento econômico e logístico de Santa Catarina.

“O nosso compromisso é melhorar a infraestrutura do estado. Estamos eliminando gargalos históricos com planejamento, investimento forte e obras que realmente entregam resultado. A rodovia Antônio Heil é estratégica para a economia catarinense, porque garante mais segurança, agilidade no transporte e melhores condições para quem produz e gera empregos. É só ver o volume de caminhões e de automóveis que passam por aqui. Uma obra entregue nove meses antes do prazo. Isto é inédito. A empresa é séria, o Governo paga em dia e o resultado aparece. Foi uma promessa feita, cumprida e uma obra entreguei”, destacou o governador Jorginho.

O primeiro viaduto, no sentido Oeste, já havia sido liberado para o tráfego em 17 de novembro. Nessa entrega a obra havia alcançado 90% de execução. O investimento total ultrapassa R$ 60 milhões, com recursos do governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE).

Segundo o secretário Jerry Comper, com a liberação do último elevado, as grandes obras desse complexo já foram entregues: dois elevados, as alças de acesso, a nova ponte sobre o Rio Canhanduba e melhorias significativas no entorno.

“Agora só faltam detalhes de pintura, mais algumas placas de sinalização e arborização. Então, podemos dizer que, neste sábado, já realizamos a entrega oficial da obra como um todo. É uma intervenção complexa, executada com responsabilidade técnica e planejamento. Cada etapa concluída melhora a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida de quem utiliza diariamente esse importante corredor viário”, afirmou o secretário.

