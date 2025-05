Governo de SC regulamenta acesso gratuito ao canabidiol pelo SUS

Canabidiol

Pressionado, o governo estadual finalmente, por decreto, resolveu regulamentar o acesso gratuito ao canabidiol pelo SUS, mas a burocracia é kafkiana. Exige que o interessado leve do seu médico o receituário junto com documentos e estudos científicos atualizados que comprovem sua eficácia, além de dados epidemiológicos, contraindicações, reações adversas e riscos. Um absurdo.

Evasão universitária 1

A UFSC promoveu semana passada um seminário sobre ações de combate à evasão e promoção da permanência estudantil na instituição. Alguns dados assustam: entre 2008 e 2023, 45,6% das suas matrículas resultaram em evasão, que é mais frequente nos primeiros semestres, com a maioria dos estudantes abandonando o curso antes do sexto semestre.

Evasão universitária 2

O campus de Florianópolis concentra o maior número de matrículas, mas apresenta a menor taxa de evasão (44%). Os campi como Joinville e Blumenau registram índices de evasão superiores a 59%. A maioria dos estudantes formados concluiu seus cursos entre oito e 11 semestres.

“Bebês reborn” 1

Um assunto que passou a ocupar grandes espaços na mídia é sobre os chamados “bebês reborn”, bonecos artísticos hiper-realistas que imitam todas as características físicas de uma criança real. Na Câmara dos Deputados, o catarinense Zé Trovão (PL) protocolou sexta-feira projeto estabelecendo a proibição da utilização de serviços públicos destinados a seres humanos para tais seres. Prevê aplicação de advertência formal e aplicação de multa de R$ 1 mil em caso de reincidência, para quem descumprir a medida.

“Bebês reborn” 2

Em Chapecó, o prefeito João Rodrigues deu ordem de internar em serviços psiquiátricos e psicológicos locais quem levar tais bebês ao posto de saúde municipal para consultas.

Ponta-cabeça

Leitor da coluna, magistrado aposentado, ficou uma semana na Europa e tentou se desligar das notícias do Brasil. Quando voltou, quase enfartou ao tomar conhecimento dos inúmeros e inacreditáveis fatos ocorridos em sete dias, a começar pelo atrevimento da extravagante entojada primeira-dama, Janja da Silva, e do presidente Lula, pedindo para o ditador chinês Xi Jinping enviar emissário para ajudar a regulamentar as redes sociais no Brasil. Na lista entraram ainda as gravações do policial federal Wladimir Soares manifestando sua intenção de cortar a cabeça do ministro “supremo” Alexandre de Moraes, o inacreditável roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, a intervenção na Confederação Brasileira de Futebol e o circo no Senado com a CPI das Bets. Para completar deglutiu a criatividade do presidente do IBGE, Márcio Pochmann, autor de um mapa-múndi onde o Brasil está de cabeça para baixo.

Jorginho e o clã

Colunista de “O Globo”, Bela Megale registra que nas conversas recentes com aliados políticos que estiveram nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez elogios diretos ao governador Jorginho Mello, destacando que é o nome que a família pode contar e mostrar disposição para atender aos pedidos do clã. No mesmo encontro, Eduardo fez críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizando que a família já apresentou demandas a ele que nunca foram atendidas.

Inteligência artificial

O Estado de Goiás é o primeiro no país a regulamentar o uso da inteligência artificial, conforme lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. SC, apesar de ser referência nacional em tecnologia e inovação, está muito longe disso. A primeira iniciativa está vindo de um prometido projeto que o deputado Thiago Morastoni (Podemos) vai protocolar na Assembleia Legislativa, que se propõe a dar uso “ético, responsável e seguro” à IA na administração pública estadual, com a criação de um observatório para impedir que a ferramenta seja utilizada contra os interesses da sociedade catarinense.

Mobilidade urbana

Boa iniciativa a da multinacional russa Whoosh, líder em micromobilidade urbana, que em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, promoverá amanhã uma blitz educativa no centro da Capital para conscientizar sobre o uso correto e seguro das patinetes elétricas.

Curso preferido

O curso de Fisioterapia, em Florianópolis, continua sendo o mais disputado no próximo vestibular da Udesc: 64,11 candidatos por vaga, seguido pelo de Educação Física (Florianópolis), 29; Medicina Veterinária (Lages), 27,9; e Administração (Florianópolis), 18,54. A prova será dia 15 de junho, com 3.619 inscritos para 728 vagas em 37 cursos presenciais de graduação.