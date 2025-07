Governo do estado e Prefeitura de Brusque irão decidir qual hospital atenderá oncologia no SUS

Após a visita técnica do Ministério da Saúde aos hospitais Azambuja e Imigrantes, realizada na quarta-feira, 25 de junho, o prefeito de Brusque, André Vechi, afirmou que as estruturas preparadas para o serviço de oncologia foram elogiadas pelos representantes federais. A conversa entre o prefeito e os técnicos ocorreu sem a presença das diretorias dos hospitais.

A vistoria faz parte do processo de habilitação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que pode garantir o credenciamento do hospital junto ao SUS para iniciar os atendimentos à população.

“A gente teve junto com uns técnicos do Ministério da Saúde que vistoriaram os dois hospitais. Eles deixaram claro que gostaram muito da estrutura da oncologia preparada tanto pelo Imigrantes quanto pelo Azambuja”, disse o prefeito.

Segundo ele, os elogios foram feitos diretamente pelos profissionais que participaram das visitas técnicas. Além disso, explicou que agora o Ministério deve elaborar um relatório detalhado sobre o que foi observado nas unidades.

“Eles vão fazer um relatório destacando o que acharam nas visitas, pontos fortes, se está adequado ou não. E aí, num segundo momento, caberá a uma decisão conjunta entre estado e município para definir qual dos hospitais será habilitado”, afirmou.

Ele destacou ainda que “o governo federal, nesse sentido, lavou as mãos”, deixando a definição final para os gestores locais. Ainda não está claro de que forma essa decisão será tomada.

O prefeito também chamou atenção para um alerta feito durante a reunião com a comitiva federal: o credenciamento, por si só, não garante o início imediato do serviço.

“O que eles falaram é que o credenciamento não garante o repasse do custo. O governo federal está com dificuldade orçamentária e, mesmo que credencie, não quer dizer que de imediato vai iniciar as atividades da oncologia”, disse.

Apesar disso, o prefeito se mostrou otimista com os próximos passos. “A expectativa é muito boa. Ficou para mim muito claro que, em breve, a gente deve habilitar alguns dos hospitais da cidade, ou os dois, dependendo do que vier no relatório do Ministério”, completou.

O documento oficial com a avaliação técnica deve ser enviado ao município nos próximos dias. A partir dele, será feita a análise conjunta com o governo do estado para decidir sobre a habilitação definitiva.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: