Governo do estado mantém promessa de não aumentar impostos

Brava resistência

Faz bem (e é justo que seja) para o ego de Raimundo Colombo, a má notícia que os brasileiros estão recebendo, ou seja, que o presidente Michel Temer não resistiu e resolveu apelar para o contribuinte de impostos, a forma mais fácil de buscar dinheiro para seu falido governo. Como se sabe, o governador catarinense fez a promessa de não aumentar tributos, e está conseguindo mantê-la.

Pós-esquerdismo

Acerca do curso de pós-graduação “A Esquerda no Século 21”, em Chapecó, que tem entre seus professores a ex-presidente Dilma Rousseff, leitor mandou mensagem sugerindo que deveria chamar-se “Pós-esquerdismo”, “para ensinar o que aconteceu depois que os ‘notáveis’ que ministrarão as aulas implodiram a esquerda como linha política autêntica e aceitável em uma democracia e a transformaram em uma agremiação espúria e desonesta”.

Congresso enxuto

Mais de 1,4 milhão de pessoas – entre elas o responsável por este espaço – deram sua opinião, no portal do Senado, à Proposta de Emenda à Constituição 106/2015 que reduz o número de membros da Câmara dos Deputados de 513 para 386, e do Senado Federal de 3 para 2 por unidade da Federação (de 81 para 54 senadores). Apenas 0,005% (8.200 pessoas) são contrárias à PEC.

Desigualdade

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado (Adepol-SC) se reuniu com o secretário de Segurança, César Grubba, e nove deputados estaduais para discutir a situação da corporação, que está desde novembro de 2016 sem receber nenhuma promoção. Há hoje cerca de 100 cidades com vagas abertas para delegado, devido à falta de promoção nos cargos. Estranhamente, a Polícia Civil é o único órgão do Estado cujas promoções dependem de autorização, diferente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Rito

Está pronto o rito da sessão extraordinária do Plenário da Câmara dos Deputados, dia 2, que deliberará sobre pedido de autorização do Supremo Tribunal Federal para processar o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva. A votação só será aberta com a presença em plenário de 342 deputados. Estes serão chamados começando por Estado da região Norte, seguido por outro da Sul – e vice-versa. Depois de Roraima e Rio Grande do Sul, serão chamados os parlamentares de SC, sempre por ordem alfabética.

Concessões

O governo estadual tornou pública proposta, que mantinha sob reserva, de que está estudando com o Ministério dos Transportes a inclusão de parte das rodovias estaduais no pacote de concessão de trechos federais que cortam SC. Assim, a BR-280 vai incorporar a Dona Francisca e a Rodovia do Arroz. A rodovia Jorge Lacerda, que liga Gaspar e Blumenau à BR-101, entrará no pacote da BR-470. Com cobrança de pedágio, lógico, estimado em entre R$ 6 a R$ 7 para cada 60 quilômetros, no caso de automóveis.

Socorro!

A defesa dos delatores da JBS vai entregar, em setembro, à Procuradoria-Geral da República cerca de 20 novos anexos que complementarão o acordo de colaboração premiada assinado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista e diretores do grupo. Lá estão os nomes de 1.829 políticos de 28 partidos que teriam recebido mais de R$ 600 milhões de forma ilícita.

Ensinando futebol

Dentro do campo, no atual Campeonato Brasileiro de Futebol, o Atlético do Paraná não é lá aquelas coisas. Mas fora dele, investe muito no futuro. Nos últimos 15 dias, o clube abriu sete novas escolinhas de futebol, um das quais em Indaial, no Médio Vale do Itajai. O clube tem atualmente 132 academias abertas e 12 mil alunos entre 3 e 15 anos matriculados.

Queijo serrano

Coincidentemente, nesta semana, o queijo artesanal serrano esteve em voga. Foi premiado, no Chile, em concurso de boas práticas. E decreto estadual regulamenta a lei que estabelece exigências sanitárias específicas para sua produção típica.

Solidariedade

Jakson Follmann, goleiro e um dos quatro sobreviventes da tragédia aérea com a delegação da Chapecoense, marca sua história com mais uma página. Terça-feira entregou ao Lions Clube de Chapecó as duas cadeiras de rodas que utilizou durante o seu processo de recuperação do acidente.

Malandragem limitada

Tende a não se repetir nas próximas eleições os escandalosos casos, inclusive em SC, que servidores públicos pediram licença remunerada para concorrer às eleições de 2016 e sequer conseguiram um voto. Nem o seu. Só queriam a licença para não trabalhar. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto que obriga funcionários públicos licenciados a comprovar que realizaram campanha no período da licença.

O que vem

Findo o recesso, dia 31, o segundo semestre no Legislativo estadual retorna dia 1º de agosto com temas polêmicos. Dois, principalmente: o fim da aposentadoria dos ex-governadores, em proposta de emenda constitucional pronta para votação em plenário, e a extinção da autarquia que administra o Porto de São Francisco do Sul.

Tristeza e alegria

Se 12 de julho foi o pior dia para o ex-presidente Lula, foi dos melhores para um antigo amigo dele, o concordiense e “mensaleiro” Henrique Pizzolato, ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil, que naquela data ganhou da Justiça do Distrito Federal o direito de poder trabalhar fora da prisão, deixar a Papuda em saídas temporárias e abater alguns dias do tempo de cadeia.

Lição dos jovens

Quase 70 legislativos municipais de SC promovem todo ano o programa Vereador Mirim e a Assembleia Legislativa o congênere Parlamento Jovem, na semana passada, pela 22ª vez. A principal deliberação foi a aprovação unânime da Proposta de Emenda à Constituição 2/2017 (que pode ser assumida por qualquer deputado estadual), para que os conselheiros do Tribunal de Contas sejam escolhidos dentre os auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, pelo critério de antiguidade e merecimento, alternadamente. Hoje, como se sabe, a escolha privilegia interesses pessoais e políticos e, por acaso, conhecimento. Por isso que houve dizer tratar-se de um tribunal faz-de-conta.

Não

Os três senadores catarinenses (Dário Berger, Dalírio Beber e Paulo Bauer) mantiveram distância do pedido feito ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado para que seja reconsiderada denúncia contra as seis senadoras que ocuparam a Mesa do Plenário durante a sessão em que foi votada a reforma trabalhista, terça-feira passada. O documento é assinado pelas próprias e mais 21 senadores. Se não acontecer nada, não será surpresa. Até o próximo espetáculo circense das mesmas no Parlamento nacional.

Em casa

Pesquisa realizada em junho com 1,2 mil entrevistados em várias capitais (entre elas Florianópolis) e em outras 64 cidades, divulgada ontem, constatou que os brasileiros que fizeram ou pretendem fazer um viagem ainda em 2017, 66% vão ficar dentro do próprio Estado. A proximidade de casa é preferência nacional, assim como o automóvel, que será o meio de transporte de 50%. O ônibus aparece com 43%, avião com 17%, e navio 1%.

Insegurança

Há um entendimento pacificado na jurisprudência de que os estabelecimentos que oferecem estacionamento a seus clientes são responsáveis pelos danos ocorridos em suas dependências, já que assumem o dever de vigilância dos veículos. Por isso que uma churrascaria de Florianópolis terá de desembolsar R$ 205 mil para cliente cujo automóvel BMW, blindado, submergiu no inconcluso estacionamento do estabelecimento, invadido por águas durante chuva torrencial.

Heróis de SC

Está pronto para votação projeto que institui a Semana de Homenagem aos Heróis de SC, a ser realizada anualmente, entre 19 de agosto e o dia 25 de agosto, em mobilização dedicada à memória de todos os policiais militares, civis e bombeiros mortos em ação.

Sem carroças

Entrou em vigor na semana passada lei florianopolitana que proíbe a circulação de carroças com tração animal, normalmente usadas para atividades de recolhimento de material reciclável, mudanças e outras atividades que submetem os cavalos, burros, mulas e jumentos, ao excesso de carga. Em eventuais transgressões, serão recolhidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses.

GPS

Correção: na última hora foi incluída uma emenda no texto de projeto aprovado na Assembleia Legislativa e, assim, deixou de ser obrigatória a instalação de equipamentos de georreferenciamento (GPS) em todos os veículos (ônibus) de linhas intermunicipais de transporte de passageiros em SC. O custo de R$ 12 milhões inexistirá.

Multa bem aplicada

O valor de uma multa (R$ 60 mil) aplicada pela Justiça do Trabalho contra um banco, por descumprimento de ordem judicial, será utilizado para finalizar a reforma do belo Museu da Bicicleta de Joinville, localizado na antiga Estação Ferroviária da cidade.

DETALHES

A Univali é a única instituição de ensino superior não-pública catarinense a aparecer entre as 81 melhores universidades da América Latina, segundo avaliação de um dos principais rankings universitários do mundo, o Times Higher Education, divulgado ontem. Entre as instituições brasileiras, está em 32º no ranking geral.

SC vai ganhar mais um porto. É o Brasil Sul, que deve ser construído em uma área de 146 hectares, na saída do canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul. Pesquisa recente confirmou que 55,2% dos moradores consideram que o empreendimento trará benefícios para a cidade.