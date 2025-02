Governo estadual reajusta salário dos bombeiros em mais de 20%

Pagando bem

O governo estadual está propagandeando o reajuste de 21,5%, neste início de 2025, para o Corpo de Bombeiros Militar, que passa a ser uma das corporações mais bem remuneradas do país. O salário inicial de um soldado bombeiro militar passará de R$ 6 mil para R$ 7.290 mensais.

Pauta impopular

Mesmo diante da explicita contrariedade da quase totalidade da população, está ressurgindo em Criciúma um movimento para aumentar o atual número de vereadores de 17 para 21. Lógico que nenhum dos interessados diretamente quer saber em que isso vai melhorar a vida da cidade e de seus moradores.

Resposta

Em rede social o governador Jorginho Mello comentou a extensa reportagem em que a “Folha de S. Paulo” traçou um perfil político e ideologicamente conservador e, como não poderia deixar de ser, bolsonarista, como se fosse um vírus contagioso. “Acho que a reportagem era pra me criticar. Eu levo como elogio. Lealdade não se compra em padaria”, escreveu.

Cerveja

Já tem 199 deputados e com tendência a aumentar ainda mais a Frente Parlamentar da Cerveja que vai ser festivamente lançada em Blumenau, dia 12 de março. Com o propósito de incrementar a agenda legislativa do setor, que envolve direta e indiretamente cerca de 2,5 milhões de empregos, a frente tem como presidente o deputado Covatti Filho (PP-RS)

Mudança

Antes tarde do que nunca. Com o início do ano letivo e com a entrada em vigor da lei federal que proíbe o uso de celulares em ambientes escolares, pais ou responsáveis estão sentindo o alcance extraordinário da medida. Mais: os estudantes começaram o ano escolar muito cientes de que não poderiam usar os aparelhos, e não fizeram alvoroço nenhum. Não poucos tiveram uma sensação de libertação.

Farol

Ponto turístico de primeira linha em Laguna, o histórico Farol de Santa Marta, construído em 1891 e controlado pela Marinha, estará aberto para visitação de 20 a 23 deste mês, das 9 às 11 e das 14 às 17 horas, sem necessidade de agendamento prévio. O ingresso é um quilo de alimento.

Vale-peru

Mais uma atitude cínica de alguns estratos dos nosso Judiciário, como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que ao dar explicações sobre o pagamento do vale-alimentação de R$ 10 mil a servidores e magistrados, em dezembro, respondeu que cumpriu a função de “assegurar a cobertura das necessidades nutricionais diárias da pessoa humana”.

Silêncio

Pelo silêncio até agora, tudo indica que o ministro “supremo” Alexandre de Moraes está satisfeito com os esclarecimentos do governador Jorginho Mello à Polícia Federal quanto à declaração em que afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o dirigente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, “conversam bastante”. “Foi um equívoco” resumiu Mello às perguntas dos agentes federais, semana passada.

Atacadão 1

Prefeitos de SC que estão em Brasília em evento do governo federal estão exibindo nas redes socais o Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação. Nada demais se não fosse um imenso atacadão: 4.187 prefeitos receberam a tal premiação “pela implementação de iniciativas bem sucedidas de programas e estratégias que asseguram o direito à alfabetização das crianças”.

Atacadão 2

Também foram contemplados Estados, nas categorias ouro, prata e bronze. Surpreendentemente, SC, que sempre esteve à frente na educação, ficou com a prata, junto com Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, São Paulo e Sergipe. Espanto mesmo é o bronze para Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Escola boa

Por representar a chance de emprego e crescimento profissional, devido ao foco em atividades requeridas pelo mercado de trabalho, os cursos profissionais do Senai-SC são um sucesso permanente nos últimos anos e até décadas. No ano passado mais de 208 mil estudantes frequentaram seus cursos, um aumento de 19% frente aos 175 mil de 2023.

Onde está você?

O governo publicou um relatório dos casos de desaparecimento de pessoas em 2023 no Brasil. Foram 80.317, dos quais 4.047 em SC.