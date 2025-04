Governo estima que facções sejam donas de mais de 900 postos de combustíveis no Brasil

Crime que avança

O Ministério da Justiça e seus órgãos vinculados, como a Polícia Federal, com apoio de órgãos policiais estaduais, estão investigando a crescente presença do crime organizado em diferentes setores da economia, mas com destaque para um em especial, o de combustíveis. Se estima que facções como PCC, Comando Vermelho e Família do Norte sejam donas de 941 postos, dos quais cinco em SC. Em São Paulo já são 290. A gasolina e o álcool não chegam até eles pelas vias convencionais.

Exceção

Acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no caso do suposto golpe de Estado, cuja denúncia começou a ser avaliada ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, é o único dentre todos os investigados a ter um cargo público após a acusação. Desde o início do ano é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de São José, vizinha a Florianópolis. Tem salário de R$ 37 mil, que soma aos R$ 18,5 mil que ganha da PRF.

Tecnologia

Reportagem de quase uma página, ontem, na “Folha de S. Paulo”, diz que o setor de tecnologia representa, hoje, 25% do PIB de Florianópolis, o maior percentual entre todas as capitais brasileiras. A mais próxima é Curitiba, com 14,4%, seguida por São Paulo (12,5%) e Manaus (10,4%). A evolução do segmento foi impressionante em menos de 15 anos: em 2010, haviam na cidade cerca de 600 empresas de tecnologia, número que saltou para 6.099 em 2023, com faturamento de R$ 12 bilhões.

Legendários 1

A pequena Zortea, de cerca de 3,5 mil habitantes, no meio-oeste, é a única de SC entre as 17 do país que já tem uma lei municipal, de 1º de abril deste ano, instituindo o Dia dos Legendários, movimento cristão nascido na Guatemala em 2025 com o objetivo de “restaurar o verdadeiro potencial masculino”. Só reúne homens. Chegou no Brasil em 2017, em Balneário Camboriú. Uma de suas características e não estar ligado a nenhuma religião.

Legendários 2

Conforme seu regulamentos, para se tornar um legendário os homens precisam passar 72 horas em uma montanha, sem contato com o mundo exterior, e superar desafios físicos e espirituais. Levar uma Bíblia é um requisito obrigatório. O objetivo é alcançar uma “nova relação” com Deus, com a promessa de que os participantes se tornarão melhores maridos e pais. O preço para subir a montanha como legendário custa em média R$ 1,5 mil, de acordo com a localidade.

Legendários 3

Famosos, como o influenciador Thiago Nigro, Neymar da Silva Santos, pai do jogador de futebol, o coach e ex-candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, e o empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, estão entre os adeptos. A última celebridade a anunciar sua participação foi o ex-BBB Eliezer, que subiu uma montanha em agradecimento à cura de Ravi, seu filho com a influenciadora Viih Tube, que passou 19 dias internado com um problema grave de saúde.

Cidadão catarinense

O diretor-presidente da Engie Brasil Energia e diretor superintendente para o Brasil das unidades de negócios Renewables e Thermal&Supply, Eduardo Sattamini, vai receber o título de cidadão catarinense em sessão solene da Assembleia Legislativa, quinta-feira. Sattamini é natural do Espírito Santo, mas mora em SC desde 2010, quando assumiu o cargo de diretor financeiro da Engie Brasil Energia.

Ranking Abras

Pelo nono ano consecutivo, o Carrefour é o supermercado que mais faturou no Brasil, segundo o Ranking Abras 2025, divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O levantamento classifica com base no faturamento do ano anterior. O Carrefour movimentou R$ 120,59 bilhões em 2024. Estão lá os catarinenses Grupo Pereira em 7º lugar (R$ 15,32 milhões), e Koch Hipermercado (R$ 10,34 bilhões) em 10º.

Atrativos principais

A Marina da Glória, no Rio de Janeiro, que será palco do Rio Boat Show 2025, deste sábado, 26, até 4 de maio, terá como suas duas principais atrações duas embarcações produzidas em SC. Uma é o megaiate Azimut Grande 27 Metri, fabricado em Itajaí e escolhido pelo super-craque de futebol Cristiano Ronaldo, que concordou em expô-lo. Outra é a lancha Schaefer V44, fabricada em Palhoça e recém-adquirida pelo modelo Gisele Bündchen.