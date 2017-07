Governo federal libera R$ 1,3 milhão para recuperação da ponte Arthur Schlösser

O Ministério da Integração Nacional aprovou a liberação de R$ 1,3 milhão para os reparos na ponte Arthur Schlösser, no Centro de Brusque, que teve um dos pilares danificadas com a cheia do rio Itajaí-Mirim, no fim de junho.

O senador Dalírio Beber (PSDB-SC) esteve com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Newton Renato Ramlow, na manhã desta quarta-feira, 12, quando obteve a confirmação. O recurso deve ser disponibilizado à prefeitura até esta quinta-feira, 13.

O recurso integra um pacote de atos e anúncios de medidas para estruturação de projetos de infraestrutura de estados e municípios, com solenidade realizada pelo presidente Michel Temer nesta manhã, acompanhado de ministros, parlamentares, prefeitos e demais autoridades.

A Engedal Construtora de Obras, de São José, é a empresa habilitada que executará a recuperação. Após o início das obras, a companhia estima que o trânsito será liberado em 150 dias.