Governo institui ensino do inglês para alunos dos anos iniciais

Speak English?

Pela primeira vez na história da educação pública de SC os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental passaram a ter, desde o início deste ano, a oportunidade de aprender inglês. Ao todo, mais de 100 mil estudantes receberam material didático novo para acompanhar as aulas. São aulas semanais, ministradas por professores específicos da disciplina, com auxílio de plataforma online.

Perfil do catarinense

O Lide SC (grupo de líderes empresariais que reúne executivos dos mais variados setores de atuação), está anunciando uma parceria com a Critério – Resultado em Opinião Pública para a realização da inédita pesquisa “Catarinenses — valores, hábitos e ideias”, que tem a pretensão de revelar, de forma regionalizada, o que pensa, sente e projeta a população do Estado. A coleta de dados começa neste mês e os resultados serão divulgados em agosto. Este espaço, que sempre teve dúvidas quanto à real identidade catarinense, não raro covarde e conformada ao se deixar influenciar por agentes externos, em detrimento de seus mais caros valores e patrimônios, está muito curioso desde já.

No ar

O governo estadual recebe até esta segunda-feira, 5, propostas de empresas especializadas em disponibilizar um serviço de táxi aéreo em helicóptero com duas turbinas, capacidade para voos noturnos e espaço para dois pilotos e cinco passageiros. O custo é de R$ 15,4 milhões, por dois anos, mas com fatura por horas de voo efetivamente usadas, de R$ 25,6 mil. O governador Jorginho Mello autorizou a tomada de preços, justificando que a aeronave permitirá que chegue a locais sem aeroporto.

Tal pai, tal…

Jair Renan Bolsonaro, o “04”, está se familiarizando com a tribuna de vereador em Balneário Camboriú. Tem centralizado sua ação na apresentação de moções, indicações e alguns projetos com repercussão local. Agora, porém, seu foco passou a ser a anistia aos arruaceiros de 8 de janeiro de 2023. Aproveita, sempre, para bater no Supremo Tribunal Federal, a quem acusa de perseguir sua família.

Bloqueios na Ufsc

De um lado, o Conselho Universitário da Ufs avalia uma proposta polêmica para retirar do Campus de Florianópolis o nome do primeiro reitor da instituição, João David Ferreira Lima. De outro, baderneiros encapuzados travestidos de estudantes decidem bloquear os acessos do campus sob uma inquietante complacência da reitoria. Nem a PM apareceu para desbloquear. Estudantes contrários a esta “manifestação” foram hostilizados e agredidos.

Consequências

Aposentado não tem memória curta quando pensa na miséria que ganha. É bom que alguns deputados e senadores de SC pensem nisso ao negar apoio – ou se calar covardemente, como agora – à CPI para investigar o roubo bilionário de que são vítimas.

Lamento

Defenestrado do INSS diante do atual escândalo, agora seu ex-presidente, Alessandro Stefanutto, deu entrevista lamentando que não pode mais ir à autarquia, da qual se declara “fã”. E compara o ocorrido com ele ao suicídio do reitor da Ufsc, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, em 2017, na Operação Ouvidos Moucos, e seu amigo, que o convidou para ser procurador-geral dele à época.

Injusto

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha atualmente 150 dias por ano apenas para sustentar o Estado através dos impostos. Significa dizer que um trabalhador é tungado em cerca de 40% do que recebe sem contar plenamente os retornos mínimos em atendimentos na segurança, educação e saúde. Socorro!

É feriado

Mesmo diante do evidente valor simbólico da data, sindicatos de Tubarão se insurgiram contra o feriado municipal de 27 deste mês, instituído por lei municipal deste ano, em comemoração do aniversário do município. Para o TJ-SC, a lei é constitucional. O dia 27 de maio de 1870 é considerado o marco da fundação de Tubarão. No mais, a data reflete um desejo legítimo de cultivar a memória local e preservar a identidade histórica do município.

Explique-se

Deputados estaduais aprovaram pedido de informação do deputado Padre Pedro (PT) para esclarecer o motivo pelo qual a Defesa Civil do Estado gastou apenas R$ 30,84 milhões dos R$ 70,58 milhões disponíveis em 2024 no orçamento do estado, para ações de proteção à população. Estranho isso. Entre 2013 e 2023 SC foi o estado que mais emitiu decretos de calamidade pública no país: 4 mil.