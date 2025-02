Governo Jorginho Mello surfa na onda dos bons números da segurança pública

Segurança 1

O governo estadual continua surfando por cima na onda da segurança. Está divulgando resultados históricos na área neste início de 2025. Além de não registrar latrocínios (roubo seguido de morte), nem lesões corporais seguidas de morte, o mês de janeiro apresentou reduções nas mortes violentas. Obteve o menor número de homicídios da série histórica, que começou a ser computada em 2008, além da redução de 50% em feminicídios e redução no indicador de violência doméstica.

Segurança 2

Em janeiro de 2025 foram 49 vítimas de homicídio, o menor número registrado desde 2008. Em 2016, ano de maior registro, por exemplo, foram 91, o que equivale a 85,7% de redução. O levantamento da Gerência de Estatística e Análise Criminal mostra também que 90% dos municípios catarinenses não registraram homicídios em janeiro. E das cidades que registraram, nenhuma delas ultrapassou cinco mortos. Este é o menor número registrado para o período, superando o índice de 52,9%, em 2024 e os 49,8% de 2023.

Segurança 3

E para coroar tudo, com o reajuste concedido na última segunda-feira, o salário inicial de soldado da Polícia Militar de SC passará de R$ 6 mil para R$ 7.290 mensais. Os PMs representam 85% de todos os servidores das forças de segurança do Estado. O reajuste contempla 20.400 ativos e 14.900 inativos vinculados às polícias Civil, Militar e Científica, além dos Bombeiros Militares e das secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP) e da Justiça e Reintegração Social (Sejuri).

Governador nega

Por determinação do ministro “supremo” Alexandre de Morais, o governador Jorginho Mello depôs à Polícia Federal, ontem, em Florianópolis, quando negou ter testemunhado qualquer diálogo entre o ex-presidente Bolsonaro e o dirigente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Sua intimação veio depois de dizer em entrevista que os dois “conversam bastante”. Ambos são investigados pelo Supremo Tribunal Federal e não podem fazer contato.

Exceção

Apesar de proibição “suprema”, que parece não der trela nenhuma porque seu ativismo político está num plano maior, em 20 assembleias legislativas do país foram reeleitos presidentes numa mesma legislatura. SC foi uma das seis exceções.

Valorização imobiliária

Saiu ontem um índice Fipe/Zap das cinco cidades brasileiros onde os preços dos imóveis de lançamento tiveram mais valorização em 2024. A surpresa maior é a presença de Joinville, em 5º lugar, com 15,31% diante de uma inflação de 4,89%. Na maior cidade de SC o metro quadrado custa R$ 7.615. Em quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar estão João Pessoa (PB), São Leopoldo (RS), Salvador (BA) e Curitiba.

Mapa do crime

Foi atualizado o mapa do crime organizado no país, dentro do sistema carcerário. São 72 facções que atuam nas prisões. Sete em SC: duas nacionais (Comando Vermelho e PCC); três regionais (Bala na Cara, Primeiro Grupo Catarinense e Os Manos) e duas locais (Comando Leal e Primeiro Crime Revolucionário Catarinense).

Lista de convidados

Uma mulher de 42 descobriu ter sido estuprada dentro de sua casa em Balneário Camboriú ao verificar imagens de câmeras de segurança instaladas no local. Segundo a Polícia Civil o crime aconteceu na manhã do último domingo, após uma festa na residência da vítima. O suspeito, de 48 anos, foi preso. Quem tomou conhecimento da notícia ficou se perguntando: que lista de convidados a vítima fez para sua festa?

Carro mais procurado

A Webmotors, principal portal de negócios e soluções para o segmento, revela que o Honda Civic foi o carro mais procurado de SC em 2024. Conforme o levantamento, o clássico da Honda recebeu 4,1% do total de visitas de usuários da plataforma no Estado entre janeiro e dezembro. O ranking é seguido pelo Toyota Corolla (2,7%), Chevrolet Onix (2,5%), Volkswagen Golf (2,5%), Volkswagen Gol (2,5%), Volkswagen Polo (2,4%), Volkswagen Jetta (2,4%), Jeep Compass (2,3%), Chevrolet Cruze (2,3%) e Ford Ranger (2,2%).

Destinos momescos

A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – divulgou as preferências de viagens para o feriado de Carnaval 2025, entre os dias 1º e 5 de março. A análise, baseada nas buscas por hospedagem em seu site e app, aponta os 20 destinos nacionais e internacionais mais desejados pelos viajantes. No Brasil, a liderança, mais que óbvia, é do Rio de Janeiro, seguida por Salvador e São Paulo. SC não fica para trás, com Florianópolis em 8º lugar e Navegantes em 18º.