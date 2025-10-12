Grande público prestigia terceiro dia de Fenarreco em Brusque

Mais de 5 mil pessoas aproveitaram a 38ª edição da Fenarreco, a festa mais gostosa do Brasil, neste sábado, 11. Até o terceiro dia de evento, mais de 18 mil visitantes já passaram pelo pavilhão Maria Cecília Vidotto Imhof, segundo a organização. Na noite deste sábado, havia grandes filas para entrar no pavilhão.

A programação da noite contou com apresentações do Coral Amigos do Canto Alemão, Banda Estrela de Ouro, Banda Herr Schmitt e Banda Bavária, que animaram o público com as tradicionais canções alemãs.

Além dos shows, as famosas brincadeiras também garantiram a diversão dos fenafesteiros. O público pôde participar das competições de Serra Serrador e Corrida de Tamanco.

“Nosso terceiro dia de festa está sendo um sucesso, estamos fazendo o melhor possível para que continue desta forma até o final do evento. Nosso Fenakarte também está dando muito certo, o pessoal está conseguindo usar o cartão do último ano, ativar, recarregar e aproveitar na festa”, comemorou Juliana da Silva, diretora-geral de Turismo em Brusque.

Gastronomia 100% local

Pela primeira vez na história, a festa conta com gastronomia e bebidas 100% locais, todas produzidas em Brusque. A Cervejaria Zehn Bier está participando da Fenarreco em sua 38ª edição.

“A gente está tendo um feedback ótimo do pessoal, esse ano é só elogio, pela beleza da festa, pela mudança da praça de alimentação, o pessoal tem elogiado bastante que os stands estão muito bem montados, com bons produtos”, compartilhou Fernando José de Oliveira, proprietário da cervejaria.

“Mais uma vez faz sentido aquilo que a gente sempre lutou, que foi trabalhar e fazer a diferença na comunidade onde a gente vive. Vai ser difícil retroagirmos para o que era antes. Daqui pra frente, cada vez mais vai melhorar, desenvolver as empresas e a economia local, fazendo a diferença no município de Brusque”, finalizou Fernando.

A Cervejaria Cequattro está fazendo sua estreia como fornecedora da Fenarreco. “A gente está vendo uma ótima aceitação do público, uma experiência interessante na nossa primeira vez como fornecedores, apesar de já conhecer o evento tradicional. Está sendo muito interessante e prazerosa”, afirmou o proprietário Leandro Damian.

A festa segue até o dia 19 de outubro, com entrada gratuita todos os dias, muito chope, comida boa, tradição e diversão.

Confira a programação deste domingo

7h – Corrida Fenarreco (Arena Brusque)

10h – Abertura dos portões

11h – Grupo de canto Deutscher Sangverein

11h30 – Coral de Sinos Glockenchor e banda Das Lebenslied

12h – Brincadeiras Tamanco e Comedores de Rollmops

12h30 – Trio Edelweiss

13h30 – Brincadeira Comedores de Rollmops

15h – Grupo folclórico Alpen Bach

16h – Die Lustigen Musikanten Band

17h30 – Grupo Folclórico Alle Tanzen Zusammen

18h – Banda D’Fiebes

20h – Brincadeira Tamanco e Punho de Aço

21h – Adler’s Band

0h – Encerramento

