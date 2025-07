Grande quantidade de fumaça tóxica é registrada em Gaspar após reação química de produtos

Uma reação química entre dois produtos em uma empresa localizada em Gaspar gerou uma grande quantidade de fumaça tóxica na manhã desta quinta-feira, 3. O caso assustou moradores da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por funcionários da empresa, que inicialmente suspeitaram de um princípio de incêndio.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que se tratava de uma reação entre substâncias químicas. Os bombeiros realizaram a separação dos materiais e controlaram a situação.

Antes da chegada dos bombeiros, os próprios trabalhadores já haviam iniciado o controle da ocorrência. Não houve vítimas ou feridos.

Fumaça tóxica cessa após situação ser controlada

O jornal O Município Blumenau entrou em contato com a equipe dos bombeiros para saber sobre o nível de toxicidade da fumaça.

Conforme os bombeiros, a reação química envolveu o elemento químico cloro, com geração de vapor tóxico, o qual causava irritabilidade nas vias aéreas. As equipes, devidamente equipadas, realizaram a separação dos materiais e controlaram a situação, cessando a reação e a produção do gás.

Após o atendimento, os bombeiros orientaram a equipe da empresa sobre os cuidados e procedimentos de segurança em situações semelhantes.

