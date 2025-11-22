Este sábado, 22, foi marcado por fortes temporais no Alto Vale do Itajaí, com registro de granizo e chuva intensa.

*Confira as fotos no fim desta edição

Em Vidal Ramos, o rio Itajaí-Mirim subiu de forma rápida no início da noite, alcançando 3,18 metros em um curto espaço de tempo, conforme dados apurados junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

O fenômeno se deu por conta da chegada de uma frente fria que então avançou sobre a região no decorrer da tarde, desencadeando o aumento das nuvens, descargas elétricas e fortes trovoadas.

Além disso, houve transtornos em telhados e prejuízos significativos na lavoura, especialmente nas plantações de fumo, que foram duramente atingidas pela queda de granizo.

As cenas do granizo

Confira a seguir as cenas do granizo que atingiu Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, na tarde deste sábado.

O registro foi feito por um morador local e mostra a intensidade da chuva de pedras, fenômeno que também ocorreu em diversas cidades da região.

*Assista ao vídeo >>

Fotos do rio e granizo

A matéria prossegue após os anúncios com as imagens que registram não apenas a queda de granizo, mas também o rio Itajaí-Mirim em Vidal Ramos.

Acompanhe mais adiante o complemento desta cobertura.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Primavera então leva Brusque aos agasalhos em pleno novembro

2. Missa em Brusque então reúne multidão no fim do 7º Acampamento Mirim

Granizo e cheia em fotos

Por fim, a pauta se encerra com uma galeria de fotos que mostra o ro Itajaí-Mirim em Vidal Ramos, cuja elevação atingiu o pico de 3,18 metros.

Além das cenas do granizo registrado em Petrolândia e em outras cidades da região.

Em Vidal Ramos/Créditos: João e Bel Finck >>

*Estragos na lavoura de fumo na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos/Foto: Nicael Rossi >>

*Cenas registradas por moradores e divulgadas em grupos de WhatsApp então revelam os impactos do granizo em Petrolândia >>

*Granizo também no Vale do Rio Tijucas, nas cenas de São João Batista, enviadas por Ruan Groh >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK