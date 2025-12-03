A tarde desta quarta-feira, 3, foi marcada por instabilidade atmosférica em Brusque, quando a ocorrência de granizo atingiu diversos bairros da cidade, transformando rapidamente o céu da cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

O fenômeno trouxe não apenas nuvens carregadas e trovoadas, mas também uma acentuada queda nas temperaturas.

Granizo e os termômetros

Com efeito, um dos exemplos mais expressivos foi registrado em uma estação meteorológica localizada no bairro Centro. No decorrer da tarde, os termômetros marcavam 32°C.

Após o granizo, o valor então despencou para 21°C, configurando uma redução de 11°C em questão de minutos.

Nesse contexto, outras áreas monitoradas também apresentaram oscilações significativas, variando declínio entre 8°C e 10°C, conforme dados da rede de estações meteorológicas pertencentes a Ciro Groh.

Granizo e a chuva acumulada

Ademais, as precipitações observadas evidenciaram o caráter irregular típico dos episódios de verão.

Enquanto determinados pontos do município registraram acumulados de até 21 mm, outros bairros mal ultrapassaram a marca de 1 mm, revelando a má distribuição das chuvas.

Nesse cenário, a instabilidade reforçou a força dos fenômenos atmosféricos de curta duração, que alteram de forma brusca o cotidiano urbano.

As fotos desta quarta-feira

No encerramento da edição, após os anúncios, uma galeria de imagens mostra em detalhes a transformação ocorrida na tarde desta quarta-feira em Brusque.

Por meio delas, é possível observar de maneira clara como o céu se modificou, revelando o contraste entre o cenário estável e a instabilidade que tomou conta da cidade com a chegada das nuvens carregadas.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. El Niño volta à pauta dos meteorologistas e então reacende risco de enchentes

2. Padre Eduardo Senna então visita Brusque e conduz celebração memorável

Brusque antes do granizo

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK