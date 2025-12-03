A tarde desta quarta-feira, 3, foi marcada por instabilidade atmosférica em Brusque, quando a ocorrência de granizo atingiu diversos bairros da cidade, transformando rapidamente o céu da cidade.
O fenômeno trouxe não apenas nuvens carregadas e trovoadas, mas também uma acentuada queda nas temperaturas.
Granizo e os termômetros
Com efeito, um dos exemplos mais expressivos foi registrado em uma estação meteorológica localizada no bairro Centro. No decorrer da tarde, os termômetros marcavam 32°C.
Após o granizo, o valor então despencou para 21°C, configurando uma redução de 11°C em questão de minutos.
Nesse contexto, outras áreas monitoradas também apresentaram oscilações significativas, variando declínio entre 8°C e 10°C, conforme dados da rede de estações meteorológicas pertencentes a Ciro Groh.
Granizo e a chuva acumulada
Ademais, as precipitações observadas evidenciaram o caráter irregular típico dos episódios de verão.
Enquanto determinados pontos do município registraram acumulados de até 21 mm, outros bairros mal ultrapassaram a marca de 1 mm, revelando a má distribuição das chuvas.
Nesse cenário, a instabilidade reforçou a força dos fenômenos atmosféricos de curta duração, que alteram de forma brusca o cotidiano urbano.
As fotos desta quarta-feira
Por meio delas, é possível observar de maneira clara como o céu se modificou, revelando o contraste entre o cenário estável e a instabilidade que tomou conta da cidade com a chegada das nuvens carregadas.
Brusque antes do granizo
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
