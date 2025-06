O barulho repentino de trovões e o impacto do intenso granizo nos telhados despertaram moradores de várias cidades no Vale do Rio Tijucas, durante a madrugada deste domingo, 8.

Uma intensa ‘chuva de pedra’ atingiu com força cidades como Nova Trento, São João Batista e Major Gercino, surpreendendo a população local e gerando estragos pontuais.

O fenômeno foi registrado por volta de 2h, quando o temporal se intensificou e lançou pedras de gelo de tamanho considerável sobre áreas urbanas e rurais.

Granizo gera danos

Diversos relatos apontam danos à agricultura, especialmente em lavouras protegidas por lonas plásticas mais frágeis, que acabaram perfuradas pelo impacto do gelo.

Telhados de algumas residências, pois, também sofreram avarias.

Em Nova Trento, o morador Dirceu Galvan disse ter despertado com o barulho intenso durante a madrugada.

“Fiquei surpreso com o tamanho das pedras. Agora de manhã, ainda tem gelo acumulado na parte externa da minha casa”, contou.

Granizo em vídeo

Imagens e vídeos feitos por moradores circulam nas redes sociais e ajudam então a dimensionar a intensidade do fenômeno.

Um dos registros em vídeo, feito por Edna Maria da Silva Jasper, moradora de São João Batista, mostra o momento em que a chuva de granizo atinge sua residência.

Créditos: Edna Maria da Silva Jasper

O granizo em Nova Trento

*Créditos das imagens: Dirceu Galvan >>

