Grave acidente com carro de Brusque mata dois adultos e uma criança no Oeste de SC

Três pessoas morreram após uma colisão entre um carro e uma carreta na manhã desta sexta-feira, 18, na rodovia BR-282, em Vargem Bonita, no Oeste catarinense. O carro tinha placas de Brusque.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o acidente tratou-se de uma colisão frontal. Após a batida, o caminhão entrou parcialmente em um açude, às margens da rodovia. Um homem e uma mulher que estavam no caminhão tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital Universitário Santa Terezinha, em Joaçaba.

Já no carro, um Ônix, estavam as três vítimas: dois adultos e uma criança. Eles foram localizados com diversos ferimentos no corpo e presos às ferragens. Posteriormente, as equipes do resgate fizeram a remoção das vítimas.

A Polícia Militar de Vargem Bonita e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local fazendo o controle do tráfego.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.

