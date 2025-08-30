Grave acidente com colisão frontal mata jovem e deixa três feridos em Ituporanga

Um jovem de 19 anos, identificado como Kauê Castanheiro Grahl, morreu após uma colisão frontal registrada na madrugada deste sábado, 30, na SC-350, próximo ao portal de entrada de Ituporanga. Outras três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu por volta das 3h15 e envolveu um Palio, com placas de Lontras, e um Jetta, de Ituporanga. Kauê Castanheiro Grahl, condutor do Palio, era o único ocupante do veículo. Ele ficou preso às ferragens e já estava sem vida quando os bombeiros chegaram. Foi necessário o uso de ferramentas para desencarceramento, e o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Científica.

No Jetta estavam três homens. O motorista, de 21 anos, apresentava escoriações no rosto, dores no pé esquerdo, abdômen e tórax, além de suspeita de hemorragia interna. Outro passageiro, de 20 anos, foi encontrado deitado à beira da rodovia, com fraturas nos braços e sinais de hemorragia interna. Ele relatou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. O terceiro ocupante do veículo já havia sido levado ao hospital pelo irmão. Todos receberam atendimento no Pronto Socorro do Hospital Bom Jesus de Ituporanga.

Velório

A mãe de Kauê Castanheiro Grahl, Carla Castanheiro, comunicou nas redes sociais que o velório será realizado a partir das 17h, na Capela São Pedro, localizada no bairro Gabiroba, em Ituporanga. A cerimônia de despedida será realizada amanhã, 31, no mesmo local, às 10h, seguida do sepultamento no Cemitério Municipal de Ituporanga. A mãe de Kauê publicou uma foto dos dois em sua rede social pessoal, dizendo “Para sempre meu amor”.