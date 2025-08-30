Grave acidente com colisão frontal mata jovem e deixa três feridos em Ituporanga
Acidente ocorreu na madrugada deste sábado
Um jovem de 19 anos, identificado como Kauê Castanheiro Grahl, morreu após uma colisão frontal registrada na madrugada deste sábado, 30, na SC-350, próximo ao portal de entrada de Ituporanga. Outras três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu por volta das 3h15 e envolveu um Palio, com placas de Lontras, e um Jetta, de Ituporanga. Kauê Castanheiro Grahl, condutor do Palio, era o único ocupante do veículo. Ele ficou preso às ferragens e já estava sem vida quando os bombeiros chegaram. Foi necessário o uso de ferramentas para desencarceramento, e o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Científica.
No Jetta estavam três homens. O motorista, de 21 anos, apresentava escoriações no rosto, dores no pé esquerdo, abdômen e tórax, além de suspeita de hemorragia interna. Outro passageiro, de 20 anos, foi encontrado deitado à beira da rodovia, com fraturas nos braços e sinais de hemorragia interna. Ele relatou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente. O terceiro ocupante do veículo já havia sido levado ao hospital pelo irmão. Todos receberam atendimento no Pronto Socorro do Hospital Bom Jesus de Ituporanga.
A mãe de Kauê Castanheiro Grahl, Carla Castanheiro, comunicou nas redes sociais que o velório será realizado a partir das 17h, na Capela São Pedro, localizada no bairro Gabiroba, em Ituporanga. A cerimônia de despedida será realizada amanhã, 31, no mesmo local, às 10h, seguida do sepultamento no Cemitério Municipal de Ituporanga. A mãe de Kauê publicou uma foto dos dois em sua rede social pessoal, dizendo “Para sempre meu amor”.