Grave acidente envolvendo carro de Brusque mata uma pessoa e deixa duas gravemente feridas no Alto Vale

Um grave acidente envolvendo um carro de Brusque matou uma pessoa e deixou outras duas feridas na tarde de terça-feira, 2, na BR-470, em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. O acidente ocorreu no km 129.

A Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu) foram responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Segundo os bombeiros, o carro de Brusque envolvido seria um Fiat Pulse. O outro veículo era um Celta, de Presidente Nereu. Os dois ocupantes do Fiat, um homem e uma mulher, foram encaminhados ao hospital com lesões graves.

O condutor do Celta, de 26 anos, ficou preso às ferragens e estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado do veículo e recebeu manobras de reanimação, mas não resistiu. A morte foi confirmada pelo médico do Samu ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou não haver detalhes sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

Mais informações não foram divulgadas.

Leia também:

1. Acidente entre carros deixa ao menos cinco pessoas feridas em Brusque

2. Casos de racismo e injúria racial crescem em Brusque entre 2023 e 2024

3. Chuva adia liberação do trânsito na nova Beira Rio, em Brusque; saiba nova previsão

4. Secretário de Obras explica motivo de esgoto a céu aberto no Limeira Alta, em Brusque

5. Pai e filho estrangeiros que estavam desaparecidos em Balneário Camboriú são encontrados

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

