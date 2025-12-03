Grave acidente no Limeira, em Brusque, deixa um morto

Colisão envolveu um carro e duas motos

Grave acidente no Limeira, em Brusque, deixa um morto

Colisão envolveu um carro e duas motos

Comente

Um homem de 49 anos morreu após um acidente envolvendo duas motos e um carro na madrugada desta quarta-feira, 3, no bairro Limeira, em Brusque.

A colisão aconteceu por volta de 4h45, na rua Alberto Müller. De acordo com informações preliminares dos bombeiros, além da vítima fatal, outas duas pessoas foram encaminhadas ao hospital.

Arquivo pessoal

As autoridades ainda não informaram detalhes sobre a identidade da vítima e a dinâmica do acidente.

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo