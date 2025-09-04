Grávida é agredida por homem em situação de rua em Blumenau

Mulher foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio após levar um chute no abdômen

Arthur Nossol
Na manhã de quinta-feira, 4, uma gestante foi agredida por um homem em situação de rua em Blumenau. O caso ocorreu por volta das 8h15, rua Sete de Setembro, no Centro, e mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo relato da vítima, o agressor, que se apresentava como pedinte, desferiu um chute em sua região abdominal.

Ela foi encontrada consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, apresentando ainda uma escoriação na mão direita, que recebeu curativo no local.

Devido à gestação e à natureza da agressão, a mulher foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio para avaliação médica. Mais informações não foram divulgadas.

