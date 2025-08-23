Grávida fica ferida após carro conduzido por adolescente colidir em carreta em Gaspar

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou dois adolescentes feridos, sendo uma grávida, na noite desta sexta-feira, 22, em Gaspar. A colisão aconteceu por volta das 23h, na rotatória de acesso entre a rua Pedro Simon e a Ponte do Vale.

No carro Fiat Pálio estavam dois adolescentes, ambos de 16 anos. A passageira, que está grávida de 24 semanas, sofreu dores no tórax e no abdômen. Ela foi retirada do veículo pelos bombeiros seguindo os cuidados necessários e encaminhada pelo Samu ao pronto-socorro de Gaspar.

O motorista do carro apresentava uma contusão na cabeça e escoriações pelo corpo. Ele também foi conduzido ao hospital pelos bombeiros.

O condutor da carreta, um homem, de 40 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente.

A Polícia Militar também esteve presente para acompanhar a ocorrência e realizou os procedimentos cabíveis. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas no relatório.

Confira fotos do acidente