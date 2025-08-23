Grávida fica ferida após carro conduzido por adolescente colidir em carreta em Gaspar

Grávida fica ferida após carro conduzido por adolescente colidir em carreta em Gaspar

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou dois adolescentes feridos, sendo uma grávida, na noite desta sexta-feira, 22, em Gaspar. A colisão aconteceu por volta das 23h, na rotatória de acesso entre a rua Pedro Simon e a Ponte do Vale.

No carro Fiat Pálio estavam dois adolescentes, ambos de 16 anos. A passageira, que está grávida de 24 semanas, sofreu dores no tórax e no abdômen. Ela foi retirada do veículo pelos bombeiros seguindo os cuidados necessários e encaminhada pelo Samu ao pronto-socorro de Gaspar.

O motorista do carro apresentava uma contusão na cabeça e escoriações pelo corpo. Ele também foi conduzido ao hospital pelos bombeiros.

O condutor da carreta, um homem, de 40 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente.

A Polícia Militar também esteve presente para acompanhar a ocorrência e realizou os procedimentos cabíveis. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas no relatório.

