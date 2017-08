Gramado, uma das cidades mais famosas da serra gaúcha, transforma-se neste sábado, 26, no palco do maior festival de música eletrônica do Rio Grande do Sul. O Green Valley Gramado Music Festival chega na sua oitava edição trazendo sob suas asas 12 horas de músicas ininterruptas para aquecer a época mais fria do ano. E para vivenciar esse momento um line up especial com os nomes mais aclamados do cenário eletrônico.

Vintage Culture, atração confirmada, é um dos maiores fenômenos da house music do Brasil. Conhecido por sua maneira única de imprimir influências do pop mais retrô, aliadas às modernas batidas do deep house e do nu-disco, assina inúmeros hits como o remix de ‘Losing’, ‘Hollywood’ e ‘Why Don’t You Love’.

Vice Society, formado pelos DJs e produtores Rapha Costa e Átila Echamende, circula entre deep, tech e house. Nas apresentações, procura uma harmonia entre os estilos sem ser anexada aos rótulos, o objetivo é único: proporcionar a melhor experiência ao público dentro da proposta de cada uma das partes.

O público poderá curtir também o som da Chemical Surf que tem como principal estilo o House. A dupla é composta pelos irmãos Lucas e Hugo Sanches que já se apresentaram em respeitados clubes europeus e tiveram alguns de seus sucessos no top100 do Beatport (site de compra de música eletrônica). Hoje fazem parte do time de residentes do Green Valley.

Fabrício Peçanha, pioneiro na música eletrônica nacional, mais especificamente em sua cidade natal, Porto Alegre é um dos poucos brasileiros a figurarem na lista de melhores DJs do mundo da revista britânica DJ Mag. Por seis anos consecutivos foi eleito o melhor DJ do Brasil em votações promovidas por grandes publicações brasileiras.

Dando continuidade na programação, Fatnotronic, de Rodrigo Gorky e Phillip A, vão do Trap ao Deep House, do Rock ao Hip Hop criando uma explosão de grooves, ritmos e mashups provenientes da feliz somatória de quem já rodou o mundo se apresentando em grandes festivais.

Manimal, projeto eletrônico do DJ Júlio Torres e de Junior Lima, com samples poderosos de bases sonoras originais e RDT, fruto de longa e absoluta dedicação à música eletrônica, surgiu como o alter ego artístico do profissional que há tempos é uma das figuras chave dos bastidores da cena brasileira completam o line up.

Serviço:

O quê: Green Valley Gramado Music Festival

Quando: 26 de agosto de 2017 (sábado) às 21h

Onde: Rua Viação Férrea, 100 – Três Pinheiros, Gramado – RS

Ingressos: www.ingressonacional.com.br

Informações: (47) 3360.8097

Reservas: (47) 9903.4303 ou (51) 9 9964.9696