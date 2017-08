Grêmio vence Atlético-MG e termina turno como vice-líder do Brasileirão

Vivo na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Brasileirão. Mesmo ainda distante do Corinthians, o Grêmio mostrou na tarde deste domingo, 6, que vai dificultar a vida do Timão na luta pelo título. A equipe venceu o Atlético-MG na Arena, no Rio Grande do Sul, pelo placar de 2 a 0, e com direito a pênalti defendido. Com o resultado, o tricolor terminou o turno na segunda posição da competição.

Galo neutralizado

O Grêmio deu um nó tático no time mineiro que vê sua vida se complicando cada vez mais no Brasileirão. A equipe de Renato Gaúcho chegou ao gol logo aos 4 minutos de partida. Em um contra-ataque que pegou toda a defesa do Galo de surpresa, Luan correu até a área e tocou para Everton que cruzou na medida para Pedro Rocha. O atacante não desperdiçou e deixou sua marca na partida, de cabeça.

O segundo gol surgiu ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Léo Moura cruzou bola de primeira pela direita, Pedro Rocha cabeceou e Victor deu rebote nos pés de Fernandinho, que completou para as redes. Ainda sobraram emoções para o segundo tempo: Bremer foi puxado na área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança de Robinho, Paulo Victor defendeu, ajudando a manter o placar final em 2 a 0 para o tricolor.

Bahia 2×1 São Paulo

O Bahia afundou o São Paulo, que termina o turno do Brasileirão em posição perigosa. Enquanto o tricolor baiano conseguiu subir três posições, o paulista permaneceu no Z-4. Aos 40 do primeiro tempo, Régis abriu o placar para o Bahia, após furo de Arboleda na área. Apenas três minutos depois, Mendoza ampliou em nova bobeira da defesa. Hernanes descontou de pênalti, ainda no primeiro tempo, mas o gol não foi o suficiente para que o São Paulo escapasse da derrota.

Palmeiras 0x1 Atlético-PR

Com escalações alternativas, Palmeiras e Atlético-PR fizeram um jogo ruim no Allianz Parque. Mesmo assim, a vitória foi do Furacão em terras paulistas. Valeu a experiência de um atleta já carimbado no elenco rubro-negro: Thiago Heleno, o zagueiro, aproveitou cobrança de escanteio de Guilherme para testar bonito, como manda o manual, marcando o único gol da partida.

Coritiba 2×0 Chapecoense

A fase da Chapecoense é das piores possíveis. Se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento, o Verdão do Oeste perdeu mais uma, desta vez para o Coritiba. O icônico Alecsandro abriu o placar aos 21 do primeiro tempo, após cobrança de falta de Thiago Carleto. Rildo deu números finais na partida ainda na etapa inicial, com um golaço no canto esquerdo de Jandrei aos 43 minutos.

Flamengo 0x2 Vitória

O almoço de domingo do torcedor do rubro-negro carioca não foi fácil de digerir. Pela manhã, a equipe foi derrotada pelo Vitória, equipe que estava até então na vice-lanterna da competição, pelo placar de 2 a 0. Zé Ricardo, que havia promovido mudanças táticas na equipe, precisou engolir vaias e pedidos de saída ao término da partida. Os gols do time baiano foram de Yago e Neílton.

Série B

Inter vence e termina turno na segunda colocação

O Internacional venceu o Guarani fora de casa pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, o time termina o turno na segunda posição da Série B, apenas dois pontos abaixo do líder América-MG.

Jogando em casa, o Criciúma perdeu para o Brasil de Pelotas e se distanciou do G-4. Já o Figueira surpreendeu e venceu o Paysandu por 1 a 0, no Pará, chegando à 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento.