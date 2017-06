Grêmio volta a vencer Fluminense e está nas quartas de final da Copa do Brasil

Foi tranquila a passagem do Grêmio para as quartas de final. Mesmo jogando fora de casa, em um Maracanã com mais de 21 mil pessoas, a soberania foi gaúcha. A equipe já havia vencido pelo placar de 3 a 1 no Rio Grande do Sul, e em terras cariocas a vitória foi por 2 a 0. Pelo lado do Flu, a bronca ficou para cima de Nogueira, zagueiro que foi expulso aos 4 minutos e comprometeu o desempenho da equipe.

Resta apenas uma partida para definir todos os classificados. Nesta quinta-feira, 1, Chapecoense e Cruzeiro jogam na Arena Condá. Os confrontos da próxima fase serão definidos apenas após sorteio.

Vacilo e massacre

Quem precisava vencer era o Fluminense. O nervosismo por estar em uma decisão e a pressão pelos gols não foram uma boa combinação para o jovem zagueiro Nogueira. O atleta perdeu a cabeça aos 4 minutos de jogo, aplicou um carrinho perigoso em Luan e foi para o chuveiro mais cedo.

Aplicado, técnico e veloz, o tricolor do Sul matou a partida ainda na etapa inicial. Depois de boas chances, o primeiro golpe foi dado aos 17 minutos. Barrios ajeitou e entregou para Luan, que soltou uma bomba no ângulo de Cavalieri. A pressão gremista não parou e sufocou muito o Flu.

O resultado disso foi o segundo e último gol, aos 28 minutos. Pedro Rocha recebeu grande lançamento de Léo Moura, driblou Cavalieri e colocou lá dentro. Na segunda etapa, o Grêmio apenas administrou a vitória enquanto o Flu não teve forças para reagir até o apito final de partida.

Atlético PR 2×0 Santa Cruz

O Furacão fez seu dever de casa, e despachou o Santa Cruz na Arena da Baixada. A contagem já estava aberta aos 5 minutos de jogo, com o gol de Nikão, que recebeu passe na esquerda e mandou chute rasteiro para as redes. O segundo gol surgiu apenas aos 23 do segundo tempo. Após rebote, o meia Lucho Gonzáles aproveitou para ampliar e fechar o placar.

Sport 1×1 Botafogo

Na Ilha do Retiro, deu Fogão. Com o empate o time carioca avança às quartas de final. Isso porque, na primeira partida, o alvinegro havia vencido por 2 a 1. Roger abriu o placar para os visitantes em golaço, após fintar o marcador e tocar por cobertura. A reação do Leão foi aos 22 minutos do segundo tempo, com gol do zagueiro Durval. Mas ficou por isso. O Sport ainda teve Rogério expulso após solada no rosto de João Paulo.

Atlético-MG 2×0 Paraná

Vitória tranquila para o Galo em Minas Gerais. Após perder por 3 a 2 no Paraná, o time mineiro deu o troco em casa com a vitória por 2 a 0. Otero abriu o placar que já classificaria o alvinegro. Mas Fred tratou de deixar sua marca, em gol de cobertura sobre o goleiro Léo.

Internacional 2×1 Palmeiras

Com muita garra e determinação, o Verdão segue vivo na Copa do Brasil. O gol único fora de casa deu a classificação ao time paulista, já que a primeira partida terminou com vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. O Inter saiu na frente com dois gols, um de D’Alessandro e um de Nico López. Somente aos 34 do segundo tempo o Palmeiras conseguiu o gol da classificação, com Thiago Santos. A partida foi até os 50 minutos, mas o placar permaneceu o mesmo até o fim.