Greve de trabalhadores da Celesc atrasa manutenção de serviços e deixa bairro de Botuverá sem energia

Por causa da greve de trabalhadores da Celesc em todo o estado, incluindo Brusque, desde a segunda-feira, 21, o bairro Gabiroba, em Botuverá, está sem energia desde às 22h da quinta-feira, 25, segundo relato de moradores ao jornal O Município.

Questionada pela reportagem, a assessoria da companhia informou que as equipes emergenciais não conseguem atender a toda a demanda. Até a publicação desta matéria, a Celesc não soube informar o motivo da queda de energia no bairro.

