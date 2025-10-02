Greve dos servidores da Celesc em Brusque chega ao fim após acordo

A greve dos trabalhadores da Celesc em Brusque, que havia começado em 22 de setembro, foi encerrada nesta quinta-feira, 2, após aprovação da nova proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025–2026 em assembleias de empregados.

A decisão foi tomada após mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e entendimento entre a empresa e os sindicatos Intercel e Intersindical.

De acordo com a Celesc, os serviços devem ser normalizados a partir da tarde desta quinta-feira, seguindo o planejamento das áreas responsáveis.

Entre os principais pontos do acordo estão o reajuste salarial pelo INPC do período, a recomposição integral das cláusulas financeiras com base no mesmo índice, ampliação da gratificação adicional de férias de 23% para 30% para empregados admitidos a partir de outubro de 2016, e aumento do valor do vale extra de janeiro.

A empresa destacou que os demais auxílios também serão atualizados pelo INPC, garantindo a reposição integral da inflação em todos os direitos previstos no ACT.

Além disso, a Celesc reforçou compromissos com a estabilidade do quadro de pessoal, a renovação de benefícios tradicionais e a manutenção de programas de saúde, bem-estar e acessibilidade para todos os empregados.

Em nota, a Celesc afirmou que nenhum direito da categoria foi reduzido ou retirado e que sempre manteve abertura ao diálogo.

O sindicato Intercel informou que a categoria avaliou positivamente a proposta e reconheceu a importância da mediação do MPT para o encerramento da paralisação, destacando que a reposição integral da inflação era o principal ponto reivindicado desde o início das negociações, em agosto.

