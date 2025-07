Gritos na mata: buscas são encerradas após apoio de drone em Botuverá

Buscas foram realizadas com o uso de drone na área de mata onde gritos foram ouvidos em Botuverá, na quarta-feira, 2. As ações contaram com o apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

A corporação informou à reportagem, na manhã desta sexta-feira, 4, que a primeira pessoa a ouvir os gritos mora no bairro Sessenta, mas não soube indicar o local exato.

Além disso, ela não conseguiu esclarecer se tratava-se de alguém pedindo socorro ou apenas causando confusão. Ainda assim, foram feitas buscas noturnas em trilhas da região.

Na quinta-feira, 3, o drone da Defesa Civil foi utilizado para auxiliar as buscas. Mais uma vez, nada foi encontrado, e por isso o Corpo de Bombeiros decidiu encerrar as operações.

