Grupia promove macarronada beneficente para viabilizar o Natal de Amor e Fé; confira programação

O Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia), em parceria com o Instituto Bom Samaritano, realiza nesta sexta-feira, 5, a tradicional macarronada beneficente, que marca o início da programação do Natal de Amor e Fé. Neste ano, o evento será no Centro Evangélico Pastor Sandreczki, no Centro de Brusque, a partir das 19h.

A ação tem como objetivo arrecadar recursos para beneficiar 350 famílias da Comarca de Brusque e de São João Batista com alimentos, aves natalinas, cartões personalizados e doces preparados por voluntários. A meta é vender 1,2 mil cartões, que já estão disponíveis por R$ 25.

O cartão dá direito à macarronada com molho de carne bovina ou de frango, acompanhada de repolho. As marmitas para viagem podem ser retiradas a partir das 18h30, enquanto o jantar no local inicia às 19h.

Além da macarronada, a noite contará com apresentações do cantor Tabony e do Grupo Amigo de Canto Alemão, além do sorteio de brindes e serviço de bar da Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul).

Solidariedade

A macarronada beneficente marca o início de um amplo mutirão que mobiliza voluntários por semanas para preparar kits e alimentos que serão distribuídos próximo ao Natal.

Neste ano, o projeto prevê a compra de 350 aves natalinas temperadas, cestas básicas completas, 1,8 mil pacotes natalinos, além da produção de 8,6 mil doces típicos e cartões personalizados para cada uma das 350 famílias atendidas.

As entregas serão realizadas pelo Grupia e pelo Instituto Bom Samaritano após a Confraternização Natalina da Família Grupia, programada para 14 de dezembro.

Onde adquirir os cartões

Os cartões da Macarronada estão disponíveis nos seguintes pontos de Brusque:

– Secretaria da Paróquia São Judas Tadeu;

– Anjos do Peito;

– Lemus Calçados;

– Lanchonete Rodoviária;

– Rancho do Michei;

– Despachante Müller;

– Supermercados O Barateiro;

– Supermercados Carol;

– Secretaria do Brusque Futebol Clube (Arena Brusque);

– Secretaria da Igreja Evangélica Calvário;

– Mercado e Açougue Rieg,

– Voluntários do Grupia e do Instituto Bom Samaritano.

