Grupo Amigo de Canto Alemão celebra 35 anos com jantar em Brusque; saiba quando

O Grupo Amigo de Canto Alemão completa 35 anos em 2025 e vai celebrar a data com seu tradicional jantar, marcado para 15 de agosto, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Brusque. Formado por 16 integrantes, o grupo interpreta músicas tradicionais, folclóricas e sucessos contemporâneos em alemão, difundindo a cultura germânica por onde passa.

Os encontros e ensaios ocorrem todas as quintas-feiras, na casa do presidente da entidade, Valter Stoltenberg. “Já estamos ensaiando há cerca de um mês. Temos um repertório que inclui as músicas e uma breve explicação sobre cada uma. Assim, quem não entende alemão poderá compreender do que se trata a canção”, explica.

Segundo Valter, o evento também contará com a presença de ex-integrantes e ex-maestros. “Será uma grande confraternização para celebrar essa trajetória de muita cantoria. Além disso, teremos a apresentação de mais uma banda para animar a festa até a madrugada”, destaca.

Os ingressos estão à venda com os membros do grupo e também na loja Stoltenberg. “Quem quiser participar pode adquirir seu cartão pelo valor de R$ 120. Vamos ficar muito felizes em receber todos para esta noite especial”.

Harmonia e tradição

Há cerca de três anos, a regência do grupo está sob a responsabilidade do maestro Fernando Ulber, que promove pequenos ajustes para alcançar a harmonia nas apresentações.

“O trabalho é feito em grande parte a duas ou três vozes. Isso significa que temos duas ou três melodias distribuídas entre os cantores, previamente classificados por registro vocal — soprano, contralto e barítono. Essas melodias se sobrepõem e se complementam para formar a harmonia. Mas também temos peças em uníssono, em que todos cantam a mesma melodia. São ajustes sutis em um grupo com longa trajetória e muita qualidade”, avalia.

Fernando ressalta que o projeto vai além da música, ao preservar e valorizar a herança cultural germânica. “O mais importante no Grupo Amigo de Canto Alemão é manter viva a cultura dos nossos antepassados, proporcionando aos mais jovens a experiência de uma tradição que era passada de geração em geração dentro das famílias”.

O maestro também compartilha sua ligação pessoal com a música germânica. “A música sempre fez parte da minha vida. Eu ouvia meu avô Kurt tocar canções alemãs na gaita de boca e acompanhava meu Opa, Harry Müller, em muitos ensaios da banda Araújo, que executava esse repertório. Inclusive, toquei com ele na banda em 2000. Após minha formação, em 2004, já tinha interesse em trabalhar com música germânica, e em 2007 fui acolhido pelo grupo. Fiquei até 2014, e voltei à regência em 2023, onde estou até hoje.”

Sobre a escolha do repertório para o jantar, o maestro afirma que foi um processo coletivo. “Escolhemos as músicas juntos, montando um repertório diversificado que remete à história do grupo”.

Apoio por meio da Lei de Incentivo à Cultura

A continuidade das atividades, a renovação da identidade visual, o aumento da divulgação e a garantia dos custos com o maestro só se tornaram possíveis graças à aprovação de um projeto via Lei de Incentivo à Cultura, junto ao Governo Federal. O projeto foi autorizado em abril deste ano e ainda está em fase de captação de recursos.

“O grupo sempre se sustentou com recursos próprios e, quando participou de leis de incentivo, foi voltado para a gravação de CDs. Acredito que esta é a primeira vez que busca um projeto voltado à manutenção. Todos estão animados com essa nova fase, pois a divulgação também é fundamental para fortalecer a cultura germânica”, afirma Sérgio Valle, diretor da Prisma Cultural.

Até o momento, cerca de 25% dos recursos foram captados e estão sendo aplicados no pagamento do regente. Também estão previstas duas apresentações, dez ensaios e ações de marketing.