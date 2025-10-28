Grupo “As Polakinhas” celebra o folclore polonês em evento cultural em escola de Brusque

Em preparação aos festejos da imigração polonesa em Brusque, o grupo folclórico “As Polakinhas”, de Brusque, encantou o público com músicas e danças tradicionais da Polônia.

A apresentação ocorreu na sexta-feira, 24, durante um evento cultural realizado na Escola Padre Theodoro Becker, no bairro Bateas.

O encontro fez parte do encerramento do projeto “Escrevendo para uma Historiadora”, coordenado pela professora Roselys Hingst.

A iniciativa envolveu mais de 40 alunos ao longo do semestre e teve como proposta o intercâmbio de correspondências com a escritora Maria do Carmo Ramos Krieger, autora de livros sobre a imigração polonesa.

O objetivo foi aproximar os estudantes da história das famílias que vieram da Silésia e ajudaram a construir a identidade cultural de Brusque.

Após a palestra da autora, o evento contou com a apresentação de “As Polakinhas”, grupo orientado por Célia Walendowsky, responsável pelos ensaios de canto e dança.

A performance, marcada por trajes típicos e canções folclóricas, foi recebida com entusiasmo pelos convidados e autoridades presentes.

Entre os participantes estavam representantes da direção da escola, da Casa de Brusque, como Luciana Tomasi, e o escritor Celso Deucher, que expressaram apoio à valorização das tradições culturais.

Colonização polonesa

A colonização polonesa na cidade remonta a 1869, quando o Império Brasileiro enviou 94 colonos da Polônia para a então Colônia Príncipe Dom Pedro. Instalados na região do Ribeirão Cedro Grande, os imigrantes enfrentaram dificuldades na agricultura e, anos depois, parte deles migrou para Curitiba.

A partir de 1889, novos grupos chegaram a Brusque, desta vez ligados à atividade têxtil, contribuindo para o início da industrialização local em parceria com empresários como Carl Renaux.

A herança deixada pelos imigrantes inclui expressões culturais como a culinária, as vestimentas típicas, a música e a dança, tradições que agora ganham novo fôlego com o grupo “As Polakinhas”, símbolo do esforço da comunidade em preservar suas origens e transmitir essa história às novas gerações.

