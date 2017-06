Grupo de avós representa Brusque no Caldeirão do Huck

Quatro avós de Brusque participaram, na quarta-feira, 28, da gravação de um quadro no programa Caldeirão do Huck, do apresentador Luciano Huck, da Rede Globo. O programa vai ao ar no dia 22 de julho, num especial do Dia dos Avós. O grupo faz parte da Associação Artístico-Cultural de Brusque (Assac).

O objetivo do quadro Talentos da Melhor Idade é enaltecer os idosos. Irene Moritz Vechi, Eneida Nascimento Schaefer, Célia Loyola Walendowsky e Elisabeth Cavalca Bork, viajaram ao Rio de Janeiro, e fizeram uma apresentação musical em dois pianos de cauda, a quatro mãos. A música escolhida pelo grupo foi “As duas águias”, de J. F. Wagner.

Eneida explica que Fernando Bacca foi o responsável pela ida delas. Ele é neto de Irene e foi quem enviou o vídeo do grupo para a produção do programa.

Entre milhares de vídeos enviados, apenas quatro foram selecionados. Apesar de não ser uma competição, houve uma premiação, em que três jurados escolhiam as apresentações preferidas ao apertar um botão de “loucura, loucura”, bordão de Huck.

Como o quadro só vai ao ar no fim de julho, o resultado só poderá ser revelado durante a apresentação do programa. Segundo Eneida, o único critério para a participação no quadro era ser avó acima de 60 anos. “Em nosso grupo temos mais duas pianistas, porém não puderam participar por não serem avós”, conta.

Acompanhadas de Amanda Bork, André Gustavo Bacca, Míriam Vechi Bacca, Luiz Antonio Walendowsky e Fernando Bacca, as vovós viajaram à cidade maravilhosa na terça-feira, 27, e retornaram para Brusque ontem à tarde.

Para Eneida, a experiência foi gratificante, especialmente por serem escolhidas entre tantas outras avós talentosas do Brasil. “Foi muita emoção e muito orgulho representar Brusque a nível nacional”, afirma.

Ela acrescenta que a participação no programa fez com que o grupo pudesse ser sentir ainda mais reconhecido. “Foi uma oportunidade única e maravilhosa. Adoramos ter participado”, frisa.

O grupo de pianistas da Assac costuma ensaiar constantemente em Brusque. Ao todo, já realizou 17 saraus com dois pianos de cauda no município.