Grupo de Brusque furta mais de R$ 6 mil em produtos de supermercados em Itapema

Um homem e uma mulher foram detidos na noite desta terça-feira, 12, suspeitos de estarem envolvidos em um furto a três supermercados em Itapema. A dupla agiu junto com outras pessoas e pegaram mais de R$ 6 mil em produtos.

Por volta das 21h14, a PM recebeu informações de que um VW/Voyage, com cinco ocupantes, havia sido usado no crime e teria seguido em direção a Brusque. O veículo foi localizado e abordado. Ele era conduzido por um homem de 30 anos que alegou trabalhar como motorista de aplicativo e disse ter levado dois homens e duas mulheres até o supermercado, permanecendo no estacionamento enquanto eles entravam.

No carro dele foram encontradas duas peças de picanha, que, de acordo com ele, recebeu como pagamento pela corrida.

Conforme a PM, o motorista se negou a dizer onde teria deixado os passageiros, mas os agentes descobriram a localização da residência de uma das mulheres. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os produtos furtados, que somaram mais de R$ 6 mil. A suspeita, de 25 anos, confessou a participação no crime e disse que os produtos furtados seriam vendidos, inclusive pela internet.

Desta forma, o motorista e a mulher receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia. Os outros integrantes do grupo não foram localizados.

Leia também:

1. Brusque fecha primeiro semestre de 2025 com segundo menor saldo de empregos em cinco anos

2. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices

3. Câmara de Brusque aprova projeto de lei que cria política pública de proteção digital aos idosos

4. Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Limeira Alta, em Brusque

5. Motociclista sofre corte profundo no rosto após colisão contra muro em Botuverá

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

