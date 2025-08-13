Grupo de Brusque furta mais de R$ 6 mil em produtos de supermercados em Itapema
Duas pessoas suspeitas de participarem do crime foram detidas pela polícia
Duas pessoas suspeitas de participarem do crime foram detidas pela polícia
Um homem e uma mulher foram detidos na noite desta terça-feira, 12, suspeitos de estarem envolvidos em um furto a três supermercados em Itapema. A dupla agiu junto com outras pessoas e pegaram mais de R$ 6 mil em produtos.
Por volta das 21h14, a PM recebeu informações de que um VW/Voyage, com cinco ocupantes, havia sido usado no crime e teria seguido em direção a Brusque. O veículo foi localizado e abordado. Ele era conduzido por um homem de 30 anos que alegou trabalhar como motorista de aplicativo e disse ter levado dois homens e duas mulheres até o supermercado, permanecendo no estacionamento enquanto eles entravam.
No carro dele foram encontradas duas peças de picanha, que, de acordo com ele, recebeu como pagamento pela corrida.
Conforme a PM, o motorista se negou a dizer onde teria deixado os passageiros, mas os agentes descobriram a localização da residência de uma das mulheres. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os produtos furtados, que somaram mais de R$ 6 mil. A suspeita, de 25 anos, confessou a participação no crime e disse que os produtos furtados seriam vendidos, inclusive pela internet.
Desta forma, o motorista e a mulher receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia. Os outros integrantes do grupo não foram localizados.
Leia também:
1. Brusque fecha primeiro semestre de 2025 com segundo menor saldo de empregos em cinco anos
2. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices
3. Câmara de Brusque aprova projeto de lei que cria política pública de proteção digital aos idosos
4. Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Limeira Alta, em Brusque
5. Motociclista sofre corte profundo no rosto após colisão contra muro em Botuverá
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: