Nos dias 16 e 17 de maio de 2025, durante o fim de semana, 43 atletas de Brusque embarcarão em um dos maiores desafios do calendário de corridas de Santa Catarina.

A emblemática Rio do Rastro Marathon será o evento em que os participantes envolvidos terão que mostrar toda a sua dedicação e esforço.

Entre subidas imponentes e paisagens de tirar o fôlego, eles enfrentarão não apenas os quilômetros à sua frente, mas também os próprios limites na lendária Serra do Rio do Rastro.

Com percursos divididos em três categorias, sendo 12 km, 25 km e 42 km, a competição oferece desafios distintos para cada grupo.

Independentemente do formato, a prova exigirá muito mais do que fôlego.

Além disso, será necessário estratégia, disciplina e uma preparação meticulosa para enfrentar os diferentes níveis de dificuldade e os obstáculos em dias consecutivos.

Grupo de Brusque em ritmo intenso

E é exatamente isso que os atletas brusquenses vêm fazendo, desde outubro de 2023, com treinos rigorosamente planejados e acompanhamento especializado.

Sob a orientação do treinador Felipe G. Ristow, da Vibre Assessoria, de Brusque, os corredores seguem uma rotina intensa de fortalecimento, resistência e simulação das exigentes altimetrias da prova.

Subidas semanais fazem parte do cronograma, preparando os participantes para cada metro desafiador que encontrarão na Serra do Rio do Rastro.

Grupo de Brusque leva apoio

Mas a jornada vai muito além da competição, pois envolve evolução e superação, trazendo prazer e alegria de viver a corrida como estilo de vida.

Entre os atletas, há histórias que inspiram. São pessoas comuns, com rotinas de trabalho e família, que encontraram na corrida um refúgio, um hobby e uma forma de manter a saúde em dia.

E, para tornar o evento ainda mais especial, familiares acompanharão essa jornada até a Serra catarinense, proporcionando um incentivo extra aos corredores.

Treinos cada vez mais intensos

Agora, em fevereiro, a contagem regressiva para a grande prova entra em sua fase decisiva. O grupo segue firme na preparação e já intensifica os desafios.

Recentemente, os corredores realizaram um treino, subindo o Morro da Cruz, em Nova Trento.

Já no último fim de semana de fevereiro, mais precisamente no sábado, 22, encararam mais um teste de resistência em uma via secundária nas imediações do bairro Rio Branco, em Brusque.

O momento tão esperado se aproxima. Cada treino, cada gota de suor, cada passo dado até aqui, reforça a certeza de que a Rio do Rastro Marathon será muito mais do que uma corrida.

Será a consagração de um esforço coletivo, a celebração da resiliência e da paixão pela corrida.

Grupo de Brusque em ação

