Grupo de canto alemão está confirmado na abertura da 38ª Fenarreco; saiba qual é

Pelos corredores do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque ecoam músicas folclóricas em alemão. Tem sido assim nestes últimos dias, reta final de ensaio para as apresentações nas festas de outubro.

Pela primeira vez, o grupo de canto alemão Deutsche Sangerverein está confirmado na abertura da 38ª Fenarreco e, mais do que isso, representará Brusque em outro feito inédito: nos palcos da Oktoberfest, em Blumenau.

Desde julho se intensificaram os encontros de preparação, com o objetivo de ajustar pequenos detalhes e abrilhantar os eventos que valorizam a cultura germânica na região.

“Em Brusque, vamos participar do desfile e, logo em seguida, recepcionar as pessoas que chegam no evento para a sangria do primeiro barril de chope. Ainda teremos mais três apresentações no local”, conta o presidente do Deutsche Sangerverein, Claus Gunter Kock.

Segundo ele, está confirmada mais uma apresentação histórica, desta vez na 40ª Oktoberfest, no dia 11 de outubro, das 12h às 14h, no ginásio Galegão.

“Somos o primeiro grupo de canto alemão brusquense a se apresentar em Blumenau. Vai ser durante o horário do almoço, no pavilhão gastronômico”, comemora.

Preparação

O regente do grupo, Fernando Ulber, detalha como foi feita a escolha das músicas para as festas de outubro. “Nós temos um repertório sazonal, adaptado para cada apresentação. Agora, nossa preferência são por canções mais tradicionais, que combinam com a ocasião”, explica.

Já os ensaios são realizados em dois momentos, pois o grupo conta com uma banda. “Nós nos encontramos sempre às terças-feiras. Primeiro, ensaiamos só o instrumental, composto por dois saxofones, guitarra, acordeon e o contrabaixo. E em seguida, temos o ensaio do coral e da banda juntos. Agora, com as datas das apresentações se aproximando, a agenda está bem intensa: dobramos o número de ensaios semanais para que tudo saia perfeito no dia”, descreve.

História

Fundado em 7 de março de 2017, por Claus Gunter Kock, Fernando Ulber e Egon Bruns, o grupo Deutsche Sangerverein, mantém viva a tradição germânica. A ideia inicial era formar um coral apenas com homens mas, o grupo se tornou misto e hoje reúne 28 participantes.

“Desde o início, contamos com a parceria do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque para os ensaios. Com o passar do tempo, o grupo foi crescendo e o espaço se tornando maior. Agora, nossa expectativa é pela abertura do palco do salão, onde ocorrerão nossos ensaios, bem como uma sala para guardar os equipamentos”, ressalta o presidente Claus.

