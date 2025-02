Grupo de comédia 4 Amigos fará show em Brusque

O grupo de comédia 4 Amigos fará um show em Brusque, na Sociedade Santos Dumont, no dia 28 de março. Os show será às 20h.

O grupo 4 Amigos é um dos principais nomes do stand-up comedy no Brasil. Formado por Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, o quarteto se destaca pela variedade de estilos de humor.

Thiago Ventura utiliza gírias e expressões populares para contar histórias sobre seu cotidiano e sua vivência na periferia. Afonso Padilha foca no humor observacional, abordando temas como infância, família e sociedade. Dihh Lopes tem um humor ácido e sarcástico, enquanto Márcio Donato aposta em uma abordagem mais explosiva, falando sobre irritações do dia a dia.

Os ingressos estão disponíveis no site e os valores vão de R$ 67 a R$ 134. Os valores variam conforme o tipo do ingresso. Há opção de meia-entrada, conforme a legislação, e ingresso solidário mediante doação de um quilo de alimento não perecível no momento de acesso ao show.

