Grupo de teatro apresenta espetáculos gratuitos neste sábado em Brusque

O grupo de teatro Engenho de Dentro, de Tijucas, apresenta em Brusque duas produções: o espetáculo infantojuvenil “As Emoções de Carol”, de classificação livre, e a peça “Eigengrau”, indicada para maiores de 16 anos. As sessões ocorrem neste sábado, 30, no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC). “As Emoções de Carol” será exibida às 15h e “Eigengrau”, às 20h30. A entrada é gratuita.

Os projetos são financiados pelo Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc – Ministério da Cultura. Em Brusque, as apresentações contam com o apoio do Trama Grupo de Teatro e do IFC – Campus Brusque.

Os espetáculos

As Emoções de Carol é dirigida por Júlia Cristina Wessler, a montagem aborda a experiência de uma criança em seu primeiro dia de aula em uma escola nova, explorando sentimentos como Alegria, Medo, Nojo, Raiva e Tristeza. A peça mostra como as emoções acompanham a protagonista em situações do cotidiano escolar e reforça a importância de reconhecer e compreender o que sentimos.

Eigengrau se passa na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial e retrata o cotidiano de uma família cujos segredos e lembranças se entrelaçam com as marcas deixadas pelo conflito. Dirigida por Douglas Tedesco, a peça combina drama e passagens de humor sutil, refletindo sobre escolhas, memórias e heranças do período.

