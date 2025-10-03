Lindaura líder

bom dia grupo amado passando para avisar que falta uma semana pro nosso desfile na Fenarreco

Marquinho

bom dia lindaura já encomendasse o chopp?

Seu Pedro

mas meu deus do céu esse demonho só pensa em bebida ô

Marquinho

ah não fenarreco combina com o que seu pedro? com laranjinha água da serra vai dizer! só me fica quieto ô

Nati Unhas

só não vão me fazer que nem que no ano passado que na hora de desfilar já estavam tudo chamando jesus de genésio né pelamor

Marcilene do Tico

é verdade Nati que vergonheira! o Marquinho no meio do desfile teve que entrar numa loja ali no centro pra fazer xixi que já tava apurado

Seu Pedro

ah pois é e agora que vai ser na beira-rio o desfile vão fazer xixi aonde?

Marquinho

no rio né Seu Pedro! Aonde? pessoal joga até sofá nele o que é uma mijadinha

Marlene

ah sim muito bonito baixar as calças pra fazer xixi na barranca do rio com todo mundo olhando vai ficar bonito pra nóis

Jair

oooooooo isso aí não dá nada o do coisa é bem piquinininho ninguém vai nem notar

Lindaura líder

o Valdir o jeep já tá pronto?

Seu Pedro

Jeep? não é perigoso que nem no desfile lá? olha…

Valdir

perigoso é velho falando coisa que não sabe… o Lindaura o jeep tá na oficina fica pronto quinta de manhã

Nati Unhas

mas como quinta de manhã? não vai dar tempo de enfeitar o jeep tás tolo da cabeça é?

Valdir

o galego da oficina só podia entregar quinta… as oficina tão tudo cheia de carro velho por causa do desfile… não tem o que fazer

Marquinho

e o chopp? ou vai ser bico seco esse desfile?

Arno

opa tava no beach… tá tudo no esquema… já encomendei um barril de 20 litros

Marquinho

20 litros? tu não vais beber? isso aí não dá nem tempo de girar meia roda do jeep ô tás fóra

Lindaura líder

o caixinha só tinha dinheiro para 20 litros de chopp mesmo… obrigado Arno

Valdir

mas aonde gastaram o resto do dinheiro?

Gerson

pois é, foi cem real cada um pro desfile aonde enfiaram todo esse dinheiro

Marlene

ah só de flor deu miliquinhentos

Marquinho

vocês vão beber flor é?

Seu Pedro

compraram água com gás? eu só tomo com gás

Henriqueta

compramos água normal, água com gás, coca cola, coca cola zero, tudo certo

Marquinho

vou levar uma vodka então já que tem coca

Paulinho

vodka é perigoso rapaz não tás vendo esse negócio de metanol que tão botando dentro

Jair

oooo isso aí não dá nada é só tomar um golinho e soltar um peido… se o cara for parar

lá em Major Gercino é porque tem metanol… se não der nada é porque tá boa!

Marcilene

e nesse tempo todo de barriga vazia não vai ter nada pra comer?

Henriqueta

compramos 250 empadas do Lêba

Arno

coisa linda pegasse de quê Henriqueta?

Henriqueta

tudo de palmito né

Arno

top demais

Seu Pedro

eu não como palmito dá azia

Marquinho

então vai comido de casa que nem o coisa lá que foi no show do pablo vittar

Lindaura líder

pessoal o nosso grupo é 68… nós vamos desfilar depois da Associação Brusquense dos Amantes da Capivara e antes do pessoal do CTG

Valdir

ainda bem né… imagina ir depois do CTG kkkk…

Jair

ooooo não dá nada…

Calçadas

Já faz alguns anos que o Papo de Bar reclama (tu só reclama né, Lauritx?!) com relação ao estado ou inexistência das calçadas em Brusque e, ao que tudo indica, a prefeitura está querendo regularizar isso de uma vez por todas. Uma baita iniciativa diga-se de passagem! Aqui onde eu tenho a minha meia água no Maluche, que era para ser um bairro exemplo, na verdade é um dos piores da cidade! Além de vários terrenos não possuírem calçada, os que tem, na sua grande maioria, possuem elas em péssimo estado de conservação! Na minha rua, por exemplo, a Rua Bartolomeu Pruner, você tem que caminhar pela estrada, porque pela calçada não tem como, ou não existe, ou é de lama, ou tem árvore plantada no meio, enfim, é uma lástima! Mas é bom frisar que no Maluche, um grande exemplo de calçada HORRÍVEL é da própria prefeitura: a calçada da “Pracinha do Maluche”. Essa é uma calçada que não tem condições de andar, por exemplo, com um carrinho de bebê. Portanto, fica a dica para passarem uma “natinha” de cimento por lá também.

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes Alberto Zimmermann, Leonardo Rangel Pereira, Miguel Carminatti, Ricardo Staack, Maicon Kuhn, Alan Cervi, Yan Castro, Romulo Bado, Fabiano Cardoso, Evandro Zen, Vivi Mafra Montibeller, Dona Célia Walendowsky, minha prima Cristine Molleri e pro Adamo Zen que está completando 50 anos. Bom final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“O melhor investimento que existe é o chocolate: você compra 200 gramas e ganha 1 quilo”

Franz Neuggebauer