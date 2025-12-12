Arminda síndica 301

bom dia grupo como vcs estão? tenho uma coisa que preciso conversar com vcs

Pedro Ernesto do 403

fala dona Arminda de novo o rolo das garagens ou é mais uma despesa?

Mariquinha do 202

é verdade nosso condomínio hoje é só problema e despesa tá doido

Valtrudes do 405

e tem os pé de fumo também que fuma aquele cigarrinho do capeta que não dá pra suportar a catinga

Bob do 101

é dez vezes melhor que o cheiro da fossa do bloco 1… tudo porcalhão lá também que não vê isso

Arminda síndica 301

calma meus queridos acho que vcs vão gostar do que eu tenho pra dizer

Jairo do 207

a última vez que a senhora falou isso veio uma chamada de capital que até hoje estou pagando

Arminda Síndica 301

é que estamos no Natal e eu queria comprar uma árvore para colocar no hall de entrada, Natal sem árvore é muito triste

Nonô do 505

eu acho dinheiro jogado fora

Jairo do 207

eu também até porque todo mundo vai pra praia no Natal

Eulália do 104

fala por ti, eu fico em Brusque e meus netinhos vem me visitar no Natal seria muito bonito ter uma árvore ali

Édio do 201

olha eu vi ali numa loja no centro que por miliquinhentos reais ganha uma árvore e uma montada

Pedro Ernesto do 403

ganha uma árvore e uma montada? o Édio me explica melhor isso…

Arminda Síndica 301

olha o respeito pessoal! eu vi uma árvore que custa 1.850 reais ela vem completa com as bolas e tudo mais, além disso por mais 350 vem o Papai Noel um dia no prédio para entreter as crianças

Aurélio do 304

vem pisca-pisca? porque aí é mais uma despesa de energia

Arminda Síndica 301

é uma árvore completa sem pisca-pisca também pensei nos custos

Nonô do 505

então é igual os carros que o Jairo vende, completo menos ar

Pedro Ernesto do 403

mas uma árvore de Natal sem pisca-pisca não tem graça nenhuma né!

Mariquinha do 202

é verdade mas falando em pisca-pisca tinha que padronizar os pisca-pisca das sacadas do nosso prédio está uma bagunça… um é verde outro amarelo o outro pisca a cada dois segundos o outro pisca a cada cinco segundos o outro fica aceso direto está errado isso

Valtrudes do 405

o certo era nem ter essas porcarias são tudo lá da china vai que pega fogo no prédio

Marlene do 602

o pior foi a minha vizinha que colocou uma arandela tão grande na porta dela que eu tenho que me abaixar pra entrar no meu apartamento tu já pensasse?

Arminda Síndica 301

não é arandela é guirlanda

Marlene do 602

opa além de síndica agora virou o Professor Pasquale! tira a bunda da cadeira e vai lá ver então pra dizer se eu não estou certa

Arminda Síndica 301

tá pessoal e a árvore de Natal posso comprar e mandar instalar no hall?

Doutor Hercílio Cobertura

Bom dia a todos, não me manifesto muito aqui no grupo, mas confesso que estou aqui em casa, no conforto da minha poltrona massageadora, tomando meu vinho antes do almoço, lendo os comentários de vocês e não acredito que vocês não tenham mais o espírito natalino, é uma grandessíssima pena! Dito isto, Dona Arminda, pode comprar a árvore e mandar a conta aqui para minha esposa que vamos pagar de bom grado. E nós queremos a completa: com pisca-pisca e Papai Noel!

Arminda Síndica 301

muito obrigado doutor Hercílio, mas não precisa…

Aurélio do 304

precisa sim, se o homem quer pagar, deixa ele pagar

Nonô do 505

por mim está ok

Jairo do 207

por mim também uma despesa a menos

Marlene do 602

nada disso! pra que? pra depois a mulher dele ficar se achando que pagou a árvore? Não não não se é pra ter árvore o condomínio todo vai pagar e tá acabado ou não tem pocaria de árvore nenhuma onde é que já se viu isso!

Arlete do 103

tens razão Marlene, não tem nada que uma pessoa só pagar… vamos dividir no grupo e ponto!

Arminda Síndica 301

ok então vamos comprar a árvore e fazer o rateio entre os condôminos! alguém tem mais alguma coisa?

Edmundo do 103

tem sim vocês viram que o coisa ali pendurou uma bandeira do Flamengo de todo o tamanho na sacada? virou casa da mãe joana isso aqui! a senhora não vai falar nada dessa palhaçada?

Arminda Síndica 301

claro que não e não reclama senão vou botar uma também

Jairo do 207

tá liberado então?

Arminda Síndica 301

não estava, mas agora tá

Pedro Ernesto do 403

então vou botar a minha do Vasco

Nonô do 505

olha, cuida que pode cair…

