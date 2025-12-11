Grupo Deutscher Sängerverein leva tradição germânica aos palcos natalinos de Brusque e região; confira a programação

O Grupo Deutscher Sängerverein, do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, fez sua estreia no Mercado de Natal de Pomerode, e no Natal na Vila Germânica, em Blumenau, no fim de semana.

Com um repertório formado pelas mais tradicionais canções natalinas alemãs (Weihnachtslieder) e também algumas músicas em português, as apresentações do grupo brusquense emocionaram o público presente nos eventos.

“O maestro Fernando Ulber destaca que apresentações fora da cidade fortalecem o grupo, ajudam a divulgar o trabalho e reforçam a união e motivação dos integrantes. Ele comemora o resultado da primeira participação, que já rendeu convites para novos eventos no próximo ano”, comemora.

Próximas apresentações

Agora, o Grupo Deutscher Sängerverein volta a atenção para as apresentações em Brusque. Na terça-feira, 9, o coral alemão se apresentou na missa no Santuário de Azambuja. Nesta quarta-feira, 10, é a vez da Igreja Luterana receber o grupo, a partir das 19h. No dia 18, o grupo se apresenta no Lar dos Idosos Lions Clube de Brusque. A última apresentação do ano será no dia 19 de dezembro, às 19h, na praça Barão de Schneeburg.

Sobre o grupo

Fundado em 7 de março de 2017, por Claus Gunter Kock, Fernando Ulber e Egon Bruns, o grupo Deutsche Sangerverein, mantém viva a tradição germânica. A ideia inicial era formar um coral apenas com homens mas, o grupo se tornou misto e hoje reúne 28 participantes.

“Desde o início, contamos com a parceria do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque para os ensaios. Ficamos felizes em poder levar a cultura germânica cada vez mais longe”, ressalta o presidente Claus Gunter Kock.

