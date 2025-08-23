Grupo do Bay realiza primeira edição da “Corrida de Boteco” em Brusque

O Grupo do Bay, que neste ano completa 11 anos de história em Brusque, levou seus alunos a um treino diferente na noite desta quinta-feira, 21. A proposta foi unir atividade física, confraternização e descontração em um percurso de 5 km batizado de “Corrida de Boteco”.

O treino teve início no Centro de Treinamento do Grupo do Bay, no Centro II, e percorreu ruas da cidade até chegar a cinco bares que abriram suas portas para receber os corredores: Boteco do Bolinho, Golden Bier Choperia, Duda Belli Bar, Deck09 Choperia e Clube Breed. Ao final, todos retornaram ao CT, ponto de encontro e concentração do grupo.

Corrida de Boteco

Segundo o treinador do Grupo do Bay, José Armando Vasquez Soto, a experiência foi aprovada pelos participantes.

“Foi uma experiência incrível unir o treino de corrida com a confraternização. A Corrida de Boteco mostrou que é possível cuidar da saúde, se exercitar e, ao mesmo tempo, criar laços de amizade e viver momentos de alegria. A ideia surgiu dos próprios alunos e deu super certo: percorrer 5 km, passando por bares tradicionais da cidade, trouxe leveza e diversão para o grupo. Foi uma noite de corrida, integração e energia positiva, que reforça a essência do Grupo do Bay nesses 14 anos de história: esporte, amizade e boas experiências. Quero deixar um agradecimento especial aos bares que nos receberam de forma tão calorosa, com suas equipes nos acolhendo e celebrando junto. Esse apoio fez toda a diferença para o sucesso da atividade”, destacou.

As alunas Evinea Koschnik e Luciana Vicentini foram as idealizadoras da Corrida de Boteco. A sugestão nasceu a partir de um hábito do grupo de corrida noturno, que uma vez por mês costuma se reunir após os treinos para confraternizar em algum bar da cidade. “Pensamos em transformar esse encontro em algo diferente, levando a turma para correr de bar em bar. Ficamos muito felizes que a ideia foi aceita e que deu tão certo. Foi divertido e especial ver a energia do grupo sendo recebida com tanto carinho nos lugares por onde passamos”, contou Evinea.

Luciana reforça o sentimento de alegria. “Gostei demais dessa proposta. Os bares nos receberam de braços abertos e todos puderam aproveitar a noite de uma forma leve e alegre. Correr já nos une, mas viver momentos como esse fortalece ainda mais a amizade e a motivação”, ressaltou.

O projeto é considerado um piloto pelo Grupo do Bay, que pretende realizar novas edições da Corrida de Boteco, sempre unindo atividade física, diversão e integração entre os alunos.